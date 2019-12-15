В Молдове обновят список редких и экзотических заболеваний

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. В министерстве здравоохранения по распоряжению министра Виорики Думбрэвяну будет создана рабочая группа, которой в течение месяца предстоит обновить список редких заболеваний, оценить бюджетные затраты на их лечение и пересмотреть форму отчетности.
Министерство отмечает, что к настоящему времени в стране не было разработано Национальной программы по борьбе с редкими заболеваниями, не был определен точный список редких болезней. Соответственно, не существовало ни финансового планирования, ни плана действий по обследованию населения и профилактике экзотических болезней.
О мерах по исправлению ситуации в этой сфере говорилось на совещании, созванном в министерстве. Глава минздрава отметила, что наиболее важным мероприятием на следующий период является разработка Национальной программы борьбы с редкими заболеваниями, которая включена в План действий правительства.
Думбрэвяну подчеркнула, что пациенты с редкими заболеваниями не должны страдать из-за несовершенства системы здравоохранения. Министр надеется на техническую поддержку Всемирной организации здравоохранения в этом отношении.
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