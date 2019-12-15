В центре Ботаники пасут коз — в соцсетях это связали с "драконом" на площади

Необычное для города зрелище снял на видео один из прохожих, а затем оно появилось в популярном сообществе в Facebook.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. В центре столичного сектора Ботаники пасутся козы. Необычное для города зрелище снял на видео один из прохожих, а затем оно появилось в популярном сообществе в Facebook.

На видео видно, что козы пасутся сами по себе, без всякого присмотра хозяина, который остался неизвестным.

Видео вызвало множество комментариев, одни пользователи возмущены, отмечая, что Кишинев постепенно превращается в "большое село", другие веселятся, вспоминая о надувном динозавре, который со скандалом был убран с площади перед зданием правительства, где развернуты новогодние аттракционы.

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