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Бэби-бум в зоопарке Кишинева

В центре Ботаники пасут коз — в соцсетях это связали с "драконом" на площади

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/2538/78/25387812.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191215/28551441/v-tsentre-botaniki-pasut-koz-v-sotssetyakh-eto-svyazali-s-drakonom-na-ploschadi.html

Необычное для города зрелище снял на видео один из прохожих, а затем оно появилось в популярном сообществе в Facebook.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. В центре столичного сектора Ботаники пасутся козы. Необычное для города зрелище снял на видео один из прохожих, а затем оно появилось в популярном сообществе в Facebook.

На видео видно, что козы пасутся сами по себе, без всякого присмотра хозяина, который остался неизвестным.

Видео вызвало множество комментариев, одни пользователи возмущены, отмечая, что Кишинев постепенно превращается в "большое село", другие веселятся, вспоминая о надувном динозавре, который со скандалом был убран с площади перед зданием правительства, где развернуты новогодние аттракционы.

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Теги:
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