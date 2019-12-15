В Чадыр-Лунге внедрили антикризисную систему обучения механизаторов

Уже третий год 25 студентов, которые обучаются по специальности "Слесарь механосборочных работ" трудятся на заводе и обучаются в ПТУ без отрыва от производства.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. В профессиональном техническом училище Чадыр-Лунги в партнёрстве с заводом по сбору и ремонту тракторов, внедряется система дуального образовании. За это время более 70 студентов стали специалистами в области механосборочных работ.

Уже третий год 25 студентов, которые обучаются по специальности "Слесарь механосборочных работ" трудятся на заводе и обучаются в ПТУ без отрыва от производства.

"В последние 20 лет не было выпущено ни одного специалиста, ни одного механизатора, ни одного тракториста, ни одного слесаря, ни одного токаря. Нам пришлось это восстановить", - цитирует директора предприятия Ивана Недова региональный новостной портал Gagauzinfo.md.

Дуальное образование означает, что студенты профессионального училища одновременно с образованием работают на производстве, а практика в обучении занимает 70 процентов времени. При этом студенты получают зарплату на предприятии и стипендию в своем учебном заведении.

За два года ученики чадыр-лунгского ПТУ успевают освоить специальность на уровне 3-4 разряда.

За время внедрения дуальной системы образования в училище выпущено более 70 слесарей механосборочных работ, которые работают как на самом предприятии по сбору и ремонту тракторов, так и по всей стране.

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