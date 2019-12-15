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В январе 2020 года в Молдове можно будет наблюдать лунное затмение

© Sputnik / Igor Podgorniy
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191215/28551483/v-yanvare-2020-goda-v-moldove-mozhno-budet-nablyudat-lunnoe-zatmenie.html

Кроме того, в начале 2020 года состоится и солнечное затмение, но видимым оно будет лишь в странах Ближнего востока.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Через несколько недель, 10 января 2020 года, жители Молдовы смогут наблюдать редкий природный феномен - частичное лунное затмение.

Кроме того, 26 декабря 2019 года произойдет солнечное затмение. Однако оно будет видимо лишь в южных широтах, и наблюдать его смогут туристы и жители Ближнего Востока, в таких странах, как Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия, Малайзия, Оман, Шри-Ланка, Сингапур.

© REUTERS / Mike Blake
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Следующее солнечное затмение произойдет 21 июня 2020 года, оно также будет видимым на Ближнем Востоке.

Всего в 2020 году будет шесть частичных или полных затмений Солнца и Луны. А следующее полное лунное затмение, видимое в нашей части планеты, состоится только в 2025 году.

Лунное затмение - феномен, когда лунный диск затемняется тенью Земли во время прохождения нашей планеты между Солнцем и Луной.

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Теги:
лунное затмение


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