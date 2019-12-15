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Укладка асфальта

Министр экономики назвал новый срок сдачи дороги Бельцы-Саратены

© Sputnik / Игорь Агеенко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191215/28552791/ministr-ekonomiki-nazval-noviy-srok-sdachi-dorogi-beltsy-sarateny.html

Португальский подрядчик не справился с задачей, исправлять его ошибки будет турецкая компания, с которой подписали контракт.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Завершение ремонта на 30-километровом участке автодороги, которая связывает Бельцы и Саратены, снова перенесено. На этот раз сроком сдачи в эксплуатацию назван 2021 год. Об этом сообщил министр экономики и инфраструктуры Анатол Усатый.

© Sputnik / Ilya Nimushin
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Министр сказал, что вместо португальской компании, которая обещала закончить ремонт еще в 2017 году, работы доверено вести турецкому подрядчику. Контракт с компанией Onur был подписан в 2019 году по итогам тендера, на завершение работ турецкой фирме отпущено два года.

В течение зимы планируется провести восстановительные работы на десяти мостах, через которые проходит дорога. Весной должен начаться ремонт дорожного покрытия. Планируется, что дорога будет разбита на три полосы, оборудована парапетами и сливным кюветом, а в населенных пунктах вдоль дороги будет проложен тротуар и съезды во дворы.

На ремонт трассы Европейским банком реконструкции и развития был выделен кредит на сумму более 36 миллионов евро.

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