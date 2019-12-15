18:30 15 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.28
  • USD17.32
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.74
Поиск
Ассортимент лекарственных препаратов

В Молдове продолжат продавать сироп Debridat, изъятый из аптек в Румынии

© Sputnik / Алексей Панов
Общество
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2011/10/20111003.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191215/28553088/v-moldove-prodolzhat-prodavat-sirop-debridat-izyatiy-iz-aptek-v-rumynii.html

Решение было принято Агентством по лекарствам и медицинским изделиям, сотрудники агентства заявляют, что под одинаковым названием продаются разные препараты.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. В Молдове продолжат продавать детский сироп Debridat, который был изъят из румынских аптек по решению Национального агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям Румынии.

Ранее сообщалось, что по решению Национального агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям Румынии был запрещен для продажи на территории соседней страны детский сироп, который используется для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Лекарства
© CC0 / Pixabay / Pexels
Цены в аптеках Молдовы снизились, заявляет Агентство по лекарствам

Лекарство было отозвано производителем, по вине которого произошла авария на заводе во Франции, вследствие чего в неустановленное число бутылочек с сиропом могла попасть металлическая стружка.

Вместе с тем, в Молдове, где также продается этот препарат, изымать его из продажи не будут. По объяснению Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы, лекарство Debridat, которое продается в нашей стране, сделаны другим производителем.

"В аптеках Республики Молдова продается препарат Debridat 125 мл и 250 мл, которые изготовлены другим производителем и представляют другие серии, нежели аналогичный препарат, который продавался в Румынии", - говорится в заявлении агентства.

В Румынии вся партия изъятого сиропа будет уничтожена.

За получением дополнительной информации граждан приглашают обращаться отдел фармакокинетики и клинических исследований по телефону 022 88 43 28.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Инсулиновые лекарства: глобальная кампания за удешевление и широкую доступность
Стало известно, сколько будет стоить полис медстрахования в 2020 году
Мы все умрем. Лечение рака с помощью редактирования генов
Теги:
лекарства


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
"Опять 25" - Галанин и "Серьга" отметили юбилей концертом в Кишиневе - фото
Что просят дети у Мош Крэчуна на Новый год
Как в Молдове "собирали" образ Моша Крэчуна
Инфографика: Безработица в странах СНГ
Безработица и зарплата: Молдова и страны СНГ

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться