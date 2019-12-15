В Молдове продолжат продавать сироп Debridat, изъятый из аптек в Румынии

Решение было принято Агентством по лекарствам и медицинским изделиям, сотрудники агентства заявляют, что под одинаковым названием продаются разные препараты.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. В Молдове продолжат продавать детский сироп Debridat, который был изъят из румынских аптек по решению Национального агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям Румынии.

Ранее сообщалось, что по решению Национального агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям Румынии был запрещен для продажи на территории соседней страны детский сироп, который используется для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Лекарство было отозвано производителем, по вине которого произошла авария на заводе во Франции, вследствие чего в неустановленное число бутылочек с сиропом могла попасть металлическая стружка.

Вместе с тем, в Молдове, где также продается этот препарат, изымать его из продажи не будут. По объяснению Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы, лекарство Debridat, которое продается в нашей стране, сделаны другим производителем.

"В аптеках Республики Молдова продается препарат Debridat 125 мл и 250 мл, которые изготовлены другим производителем и представляют другие серии, нежели аналогичный препарат, который продавался в Румынии", - говорится в заявлении агентства.

В Румынии вся партия изъятого сиропа будет уничтожена.

За получением дополнительной информации граждан приглашают обращаться отдел фармакокинетики и клинических исследований по телефону 022 88 43 28.

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