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Психолог назвала три причины, по которым пары разводятся

© Sputnik / Tomas Tkhaitsuk
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191215/28553555/psikholog-nazvala-tri-prichiny-po-kotorym-pary-razvodyatsya.html

Психолог Чезара Дилевски объяснила для Sputnik Молдова, что является наиболее распространенными причинами, которые могут привести пару к порогу развода.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. По данным Национального бюро статистики, число разводов значительно выросло с момента получения Молдовой независимости. Если в 1991 году был зарегистрирован один развод на каждые три брака, то в 2018 году один развод пришелся на два брака. Другими словами, каждая вторая пара разводится.

По словам психолога Чезары Дилевский, три основные причины для развода в Молдове это влияние родственников, конфликты из-за денег и измены.

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"Это наиболее распространенные причины ссор пар. Они также могут привести пару к порогу развода. У каждого своя система ценностей, отношений, восприятия, поведения и мыслей. Они сталкиваются, пока не будет создана система, созданная только двумя. Не нужно, чтобы кто-то другой вмешивался с советами и предложениями", - говорит психолог.

Чезара Дилевски отметила, что после заключения брака мужья должны сделать свою часть работы для формирования крепких семейных отношений, чтобы избежать развода.

"В повседневной жизни они ожидают, что все будет таким же розовым и легким, как в начале, но ожидания не соответствуют действительности", - пояснила Дилевски.

Психолог сказала, что многие молодые люди не готовы общаться, разрешать конфликты и идти на компромиссы.

"Молодые люди не знают, как спорить. Конфликт начинается, а затем они начинают вспоминать другие ссоры из прошлого. Чтобы остановить конфликт, нужно всего несколько слов: извиниться или сказать "Ты прав/права".

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Теги:
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