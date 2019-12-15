В Чадыр-Лунге воруют игрушки с городской елки — примар возмущен

Градоначальник призвал горожан и гостей Чадыр-Лунги прекратить срывать елочные шары с муниципальной елки и пообещал подарить по шару тем, кто в этом нуждается.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. Примар Чадыр-Лунги Анатолий Топал выступил в социальных сетях с гневной речью, в которой призвал горожан, срывающих новогодние игрушки с елки, прекратить обкрадывать главную елку муниципия.

"Перестаньте обкрадывать нашу новогоднюю елочку, срывая с корнем новогодние шары. Это нас не красит, - написал Топал. - Еесли у кого-то возникает большое желание сорвать с елки шары, просто подойдите в примэрию и мы вам подарим большой новогодний шарик".

"И не забудьте, на площади ведется видеонаблюдение!", - завершил свою речь примар.

Ранее в Чадыр-Лунге примэрия обратилась к местным жителям с просьбой предоставить самую красивую новогоднюю ель, которую на время праздников установят в центре города. Горожане пояснили, что у них во дворах растут огромные ели, которые уже занимают слишком много места и причиняют неудобства.

Идея нашла поддержку у местных властей еще и потому, что высаженная несколько лет назад на центральной площади ель плохо прижилась.

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