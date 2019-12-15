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Репетиция второго полуфинала конкурса Евровидения-2018

В Кишиневе на площади в новогоднюю ночь выступит победитель Евровидения

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191215/28553742/v-kishineve-na-ploschadi-v-novogodnyuyu-noch-vystupit-pobeditel-evrovideniya.html

Александр Рыбак, ставший победителем песенного конкурса "Евровидение" в 2009 году, выступит перед кишиневцами с музыкальной программой.

КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. В Кишиневе в новогоднюю ночь на площади перед зданием правительства выступит победитель "Евровидения-2009", норвежский музыкант, певец и скрипач белорусского происхождения Александр Рыбак.

Планируется, что известный музыкант выступит на сцене с шоу "Fairytale" c 1.45 до 2.30 ночи.

В заключительный день года, 31 декабря, торжества стартуют с 11.00. В 19.00 начнется спектакль "Новогодняя феерия", в 20.00 на сцену выйдет группа Tharmis, а с 21.00 до 22.30 начнется вереница поздравлений. С 22.30 до 23.45 запланирован музыкально-хореографический спектакль.

С 23.45 на площади Великого национального собрания будут проходить поздравления президента Молдовы, премьер-министра, генерального примара столицы и других официальных лиц.

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Ровно в полночь небо столицы озарит новогодний салют, который продлится 10 минут. А после этого на сцену выйдет группа Zdob și Zdub.

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