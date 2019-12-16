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Мусор, gunoi

До культуры - далеко: почему кишиневцы не хотят жить не по-свински

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191216/28555237/do-kultury-daleko-pochemu-kishinevtsy-ne-khotyat-zhit-ne-po-svinski.html

Местные вандалы делают все возможное, чтобы город все больше походил на заброшенное село или на городскую свалку.

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik, Андрей Петрик. Разбросанные винные и пивные бутылки, груды мусора и следы бурных алкогольных возлияний - такой пейзаж можно увидеть в одном из самых живописных мест на Чеканах.

Всего за каких-то несколько месяцев после открытия оборудованной зоны отдыха местные жители и случайные прохожие умудрились превратить территорию в настоящий "пьяный угол".

По вечерам здесь собираются шумные компании, которые предпочитают употреблять не чай и не кофе, а кое-что покрепче. 

Возмущенные пользователи социальных сетей пишут в комментариях, что, к сожалению, что ни делай в городе, некоторые его бесшабашные жители все равно в сжатые сроки все испортят. 

Свидетельство тому - попытка молодой пары рядить площадку  к Новому году. Все усилия по украшению зону гирляндами и шарами привели к тому, что через день вся предпраздничная декорация была уничтожена. 
утренник
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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И все же место сохраняет свою привлекательность для людей с нормальным менталитетом. Через специальные бинокли с панорамной площадки, которую, хочется надеяться, не изгадят окончательно, можно увидеть "вблизи" и телебашню, и Центральный универмаг, и здание Молдтелекома, и центральную площадь с Триумфальной аркой и Кафедральным собором, и здания президентского дворца и парламента, и монастырь Чуфля, и многое другое.

Сквер хорошо освещен, на панорамной площадке установлены комфортные скамейки, где можно просто посидеть с чашечкой кофе или чая и посмотреть на виды родного города. Именно к такому цивилизованному времяпровождению призывают кишиневцы тех, кто устраивает в сквере пьяные шабаши.

А в недалеком будущем здесь появится и летняя тень - на протяжении площадки высажены молодые липы, которые наверняка будут радовать грядущие поколения своим пьянящим ароматом в конце июня.

Создание благоустроенной зеленой зоны, по словам местных жителей, было важно в этом месте столицы, поскольку рядом походит оживленная трасса - улица Вадул-луй-Водэ. В часы пик воздух здесь сильно загазован, а новая зеленая зона частично поможет решить проблему уже через несколько лет.

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