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Кофе.

Смертельный вред кофе - почему его нельзя пить гражданам Молдовы

© Sputnik / Алымбеков
Общество
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Sputnik Молдова
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Многим гражданам в нашей стране кофе противопоказан, поскольку значительная часть населения от повышенных нагрузок на работе страдает синдромом хронической усталости.

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. В Молдове кофе становится общественно вредным. Людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе. 

Напиток отрицательно влияет на состояние здоровья, особенно если употреблять его в больших количествах. Через некоторое время кофе перестает оказывать бодрящий эффект.

Чашка кофе.
© Sputnik / Алексей Куденко
Стало известно, сколько можно выпить кофе, чтобы сохранить здоровье

Начинается обратный процесс, когда вся усталость наваливается разом.

Это провоцирует мигренозные боли, нарушения сна. А его отсутствие, кстати, помимо прочего и очевидного, влияет еще и на вес.

Кофе стимулирует перистальтику, поэтому при послаблении стула лучше отдать предпочтение чаю. Также кофе обладает мочегонным действием и в какой-то степени вымывает кальций из организма.

Самое главное — кофе должен быть зерновым, приготовленным любым удобным способом: в кофемашине, турке, фильтр-пакете. Растворимый продукт прошел через огромное количество технологических процессов, и говорить о том, что из него мы получим какие-то полезные экстракты, нельзя.

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Теги:
вред, кофе


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