Названы идеальные маршрутки для Кишинева - без хамов и "манеле"

Как должно проводиться медицинское освидетельствование адекватности водителей и технического состояния маршрутных такси перед выходом на рейс, и осуществляются ли такие процедуры, в принципе? Ответ на этот вопрос искал корреспондент Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Зачастую пассажиры кишиневских маршруток жалуются, что участвуют практически в гонках на выживание. Водители микроавтобусов, вынужденные зарабатывать на скорости и числе пассажиров, совершенно не обращают внимание на такие факторы, как безопасность и комфорт.

Более того, для тех, кто едет в набитом до краев салоне рейсового микроавтобуса по столичному бездорожью, любая выбоина может стать фатальной.

Между тем никто не способен сегодня сказать, в каком состоянии выходят водители кишиневских маршруток на линию, не участвовали ли они вчера в шумных возлияниях, а сегодня за рулем подвергают опасности свою жизнь и безопасность пассажиров.

Какими в идеале должны быть кишиневские рейсовые микроавтобусы и сами маршрутчики? Об этом рассказал корреспонденту Sputnik Молдова эксперт по безопасности дорожного движения, заместитель председателя Союза автоводителей республики Олег Кожокару.

"Водители микроавтобусов в первую очередь должны понимать, что им доверены десятки человеческих жизней. Они управляют специализированными транспортными средствами, перевозящими людей. Ранее не было более высшего автосообщества, чем "каста" водителей пассажирских автобусов", - подчеркнул Кожокару. © Sputnik / Rodion Proca В полиции рассказали подробности столкновения рейсовой маршрутки с BMW

По словам собеседника, происходящее сейчас в отрасли частных пассажироперевозок в Кишиневе, все более напоминает хаос. Маршрутные такси в идеале должны быть однотипными – одной марки и одного цвета.

Каждая из таких маршруток по технике безопасности утром должна проходить техническую ревизию. Механик обязан тщательно осмотреть и выявить неполадки в рулевом механизме, в тормозной системе машины. Как внутри, так и снаружи маршрутные такси обязательно ежедневно мыть. Кроме того, должна производиться дезинфекция поручней и салона. Тонировка стекол должна полностью отсутствовать, отмечает эксперт.

"Каждое утро водители маршруток должны проходить обязательный медосмотр. Без этого их просто нельзя выпускать на линию, ведь никто не знает, чем занимался шофер накануне вечером, не сидел ли он в шумной компании, а оттуда попал сразу за руль", - сказал Кожокару.

Дальше – больше изысков. По словам собеседника, в цивилизованном варианте, в секторе пассажирских перевозок водители должны быть одеты в униформу, салон должен проветриваться через каждый рейс хотя бы по 10-15 минут.

Но надо отдать должное и правам самих водителей. На конечных остановках должны быть оборудованы комфортные теплые помещения, где шофер маршрутки мог бы немного отдохнуть, выпить чай или кофе. К сожалению, могу назвать десятки мест, где на конечных остановках стоит лишь покосившаяся беседка. Из-за отсутствия должного отдыха и усталости водителя также могут возникать аварийные ситуации", - резюмировал эксперт.

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