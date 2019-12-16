Какие отрасли в Молдове наиболее подвержены коррупции - ответ из первых уст

В республике есть ряд секторов, в которых борьба с коррупцией идет медленными темпами в силу ряда причин - об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала вице-директор Национального антикоррупционного центра Лидия Киреогло.

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Из девяти направлений, предусмотренных в Национальной антикоррупционной стратегии, именно в отраслях образования и здравоохранения есть самые большие проблемы с коррупционной составляющей. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказала вице-директор Национального антикоррупционного центра Лидия Киреогло.

"Хочу отметить, что в министерстве образования, культуры и исследований существуют наибольшие коррупционные риски. В этом контексте, в течение 2019 года, в профильном министерстве был разработан и принят приказ, согласно которому вводится запрет на неформальные сборы денег в учреждениях образования. Нарушение этого приказа является грубым нарушением трудовой дисциплины и грозит увольнением с работы", - рассказала Киреогло. © Sputnik / Vitaly Belousov Борьба с коррупцией - в действии: за что задержали молдавских полицейских

В течение года сотрудники НАЦ выявили ряд несоответствий с Национальной антикоррупционной стратегией в работе ряда государственных ведомств, уточнила собеседница.

Молдова разместилась на 117 месте из 180 стран, в соответствии с показателями уровня коррупции за 2018 год. Эксперты утверждают, что основными факторами, оказывающими влияние на коррупцию в стране, является низкое экономическое развитие страны, небольшой уровень заработных плат, рост цен.

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