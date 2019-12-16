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Примэрия Кишинева

Мэр Кишинева настаивает на отставках в столичной администрации

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (139)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191216/28559649/primar-chisinau-nastaivaet-na-otstavkakh-v-stolichnoy-administratsii.html

Инсталляция в виде гигантской ящерицы, которая появилась в конце прошедшей недели на центральной площади столицы – рядом c главной новогодней елкой страны, привела к скандалу.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Аттракцион в виде гигантской ящерицы, который появился на главной площади Кишинева в конце прошлой недели, а потом быстро исчез, может привести к отставкам.

Рептилия, как украшение города к зимним праздникам, горожанам пришлась не по вкусу. Дракона у главной новогодней елки страны раскритиковали, также как и ответственных за преображение столицы к Рождеству и Новому году служащих мэрии. Столичный градоначальник Ион Чебан попросил подчиненных разобраться, как в центре Кишинева появился этот персонаж, и решить вопрос с украшением города.

"Площадь Великого национального собрания… Вопрос: вам нравится, как она выглядит? Мне не нравится. Мы стали известны благодаря этому дракону… Давайте улучшать подход, делать так, чтобы было красиво и эстетично. Вижу, что господин Замбицкий не справляется с этим вопросом. Госпожа Митрюк, прошу вас заняться этим", - сказал Чебан в понедельник на заседании оперативных служб столичной администрации.

Мэр настаивает на том, чтобы глава управления торговли и оказания услуг Марчел Замбицкий добровольно подал в отставку. Он также обратился и к другим сотрудникам мэрии.

Елочный базар
© Sputnik / Miroslav Rotari
Запахло праздником: в Кишиневе началась елочная торговля
"Давайте будем более ответственными. Люди ждут от нас результатов", - сказал Чебан.

Впрочем, Замбицкий не спешит предпринимать шаги. Он заявил, что подумает над тем, подавать в отставку или нет.

Чебан отметил, что есть и другие методы, согласно которым человек, который не отвечает требованиям, может быть уволен.

"Есть Трудовой кодекс. Будем действовать согласно закону", - отметил примар Кишинева.

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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2020 (139)

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