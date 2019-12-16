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В Кишиневе снесут незаконные строительные объекты

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191216/28561281/chisinau-snesut-nezakonnye-stroitelnye-obekty.html

Ион Чебан продолжает борьбу с незаконными стройками. В ближайшее время будет составлен список всех объектов, возведенных в столице незаконно.

КИШИНЕВ, 16 дек – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева потребовал у преторов всех секторов столицы предоставить до среды список незаконных построек в городе, которые затем снесут.

Кишинев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мэр Кишинева сообщил о начале борьбы с незаконным строительством в городе

Об этом столичный градоначальник заявил в понедельник на заседании оперативных служб столичной администрации.

Он также призвал ответственных из управления архитектурой и юридического отдела, чтобы они не допускали нарушение закона при выдаче разрешений на строительство. В противном случае этих работников мэрии отправят в отставку.

"Больше город не будет хаотично застраиваться. И никто больше не будет вынуждать давать или брать взятки", - отметил Ион Чебан.

Градоначальник отметил, что 90 ранее демонтированных киосков больше не появятся на улицах Кишинева, а те оставшиеся ларьки, которые установлены и действуют незаконно, будут в скором времени убраны.

От этих изменений мэрия Кишинева не откажется: о чем предупредил Чебан>>>

Что касается рекламных панно на улицах, Чебан дал указание разработать новую концепцию их размещения.  Он уточнил, что все контракты по рекламным панно будут расторгнуты, согласно закону.

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Теги:
незаконное строительство, примэрия, Кишинев, Ион Чебан


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