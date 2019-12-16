20:20 16 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.34
  • USD17.31
  • RUB0.28
  • RON4.05
  • UAH0.74
Поиск
Обыски

Итоги масштабных обысков в Кишиневе: прокуроры предоставили подробности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
252 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1375/24/13752476.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191216/28563908/itogi-masshtabnykh-obyskov-chisinau-prokuror-predostavili-podrobnosti.html

Предварительный ущерб в результате действий ряда лиц одной из строительных компаний оценивается сотрудниками правоохранительных органов более, чем в 15 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Масштабные обыски в Кишиневе: проверки прошли по 12 адресам и связаны с деятельностью одной из строительных компаний, которая находится в процессе несостоятельности.

Дни открытых дверей в Национальном банке Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Почему при банкротстве банка государство гарантирует лишь 6000 леев

Под спецоперацию попали ответственные за принятие решений в этой фирме. Как отметили в прокуратуре, эти люди якобы не обеспечили передачу в собственность клиентов квартир и торговых площадей, в которые они инвестировали деньги.

Обыски прошли по месту жительства и в автомобилях руководителей, а также в офисе компании. В результате проверок прокуроры изъяли документы.

Кредитный капкан, или Как в Молдове можно попасть в лапы мошенников>>>

"Уголовное преследование начато в связи с обращением пострадавших сторон. В целом, предварительный ущерб составляет более 15 миллионов леев", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Как сообщили в ведомстве, допрошены четверо человек – ответственных за принятие решений в компании. Если их вина по факту мошенничества будет доказана, то им грозит до 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности в течение пяти лет. А за злоупотребление служебным положением их ждет штраф до 117,5 тысячи леев или тюремный срок до шести лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности до пяти лет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

В кишиневской примэрии прошли обыски


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
"Опять 25" - Галанин и "Серьга" отметили юбилей концертом в Кишиневе - фото
Необычное хобби жительницы Кишинева – она создает картины из монет
Необычное хобби жительницы Кишинева – она создает картины из монет
Молдова в лидерах по ценовой доступности интернета
Интернет - даже в селе: как преуспела Молдова

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться