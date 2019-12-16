Итоги масштабных обысков в Кишиневе: прокуроры предоставили подробности

Предварительный ущерб в результате действий ряда лиц одной из строительных компаний оценивается сотрудниками правоохранительных органов более, чем в 15 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Масштабные обыски в Кишиневе: проверки прошли по 12 адресам и связаны с деятельностью одной из строительных компаний, которая находится в процессе несостоятельности.

Под спецоперацию попали ответственные за принятие решений в этой фирме. Как отметили в прокуратуре, эти люди якобы не обеспечили передачу в собственность клиентов квартир и торговых площадей, в которые они инвестировали деньги.

Обыски прошли по месту жительства и в автомобилях руководителей, а также в офисе компании. В результате проверок прокуроры изъяли документы.

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"Уголовное преследование начато в связи с обращением пострадавших сторон. В целом, предварительный ущерб составляет более 15 миллионов леев", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Как сообщили в ведомстве, допрошены четверо человек – ответственных за принятие решений в компании. Если их вина по факту мошенничества будет доказана, то им грозит до 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности в течение пяти лет. А за злоупотребление служебным положением их ждет штраф до 117,5 тысячи леев или тюремный срок до шести лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности до пяти лет.

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