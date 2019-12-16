Студент из Молдовы разработал уникальный электронный протез

Владислав Ковальский ставит перед собой задачу создать устройство с функциями, которых нет у аналогов.

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Студент технического университета Молдовы Владислав Ковальский разработал электронный протез руки. За основу своего изобретения он взял американский браслет, созданный для игровых целей, а также макет руки, отпечатанный из пластика на 3D принтере. Устройство молдавского студента позволяет двигать пальцами. В планах – добавить больше функций, которые способен выполнять протез.

Искусственные пальцы движутся усилием мысли

Электронный протез состоит из двух важный частей – браслета, который считывает мышечные импульсы, и из искусственной руки, в которую вставлены плата и пять моторов по количеству пальцев.

© Sputnik / Молодой ученый из Молдовы разработал искусственную руку.

Управлять конструкцией совсем не сложно: надеваешь браслет и приступаешь к действию.

"Если у человека нет части руки, а только культя, значит, у него есть остаток мышц. На нее надевается этот браслет. Человек думает о том, что он двигает пальцем, этот сигнал улавливается и отправляется в микроконтроль, который благодаря программе преобразует движение пальца. Тут не напрямую связь с мозгом, а через мышцы. Мышцы растягиваются и сокращаются, поэтому мы улавливаем сигнал", - пояснил молодой ученый.

Искусственная рука может сгибать и разгибать два пальца в отдельности, а также способна удерживать мобильный телефон. Как рассказал Ковальский, пальцы руки приводятся в действие с помощью лески. Однако в будущем начинающий ученый намерен усовершенствовать свою конструкцию – протез сделать мягким и пластичным, а "мозги" устройства – более компактными.

Пока лишь демо-версия

По задумке студента, искусственная рука должна быть на 90% похожа на человеческую. Ковальский ставит задачу добавить протезу больше свободы – то есть повторить весь функционал настоящей руки.

© Sputnik / Разработка Ковальского.

"Пока я потратил 300-350 долларов, но в любом случае нужно будет улучшать этот протез. Думаю, понадобится 1000-1500 долларов. Надо будет добавлять новые функции, чтобы был качественный продукт", - отметил Ковальский.

В мире существуют подобные разработки. Однако, как рассказал студент, все они стоят очень дорого. Цена некоторых экспериментальных образцов, которые не находятся в массовом производстве, достигает 120 тысяч долларов. Протезы с похожим, но урезанным функционалом стоят от 30 тысяч и выше. Ковальский ставит перед собой задачу создать уникальный протез, функции которого не повторяют аналогичные устройства. Еще один немаловажный момент - доступность по цене. Молдавская разработка может стоить в десятки раз дешевле, чем зарубежные аналоги.

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