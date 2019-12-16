Молдавские артисты: AGEPI должен руководить профессионал с хорошим имиджем

Деятели искусства обратились к правительству с просьбой решить проблемы, связанные с деятельностью организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами в Республике Молдова.

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik, Анна Руссу. Более 450 молдавских авторов и исполнителей подписали обращение к президенту страны Игорю Додону и премьер-министру Иону Кику с просьбой назначить на должность директора Государственного агентства по интеллектуальной собственности (AGEPI) профессионала, обладающего необходимым опытом.

В связи с вопросами, возникшими относительно намерения правительства назначить на должность генерального директора AGEPI адвоката Марина Доменте, была организована пресс-конференция. В ней приняли участие Ливиу Штирбу, Олег Баралюк, Александру Лозанчук, Адриан Урсу, Юрие Садовник, Виорика Нагачевски, Траян Василкэу, Нона Мариан, Виктория Лунгу - заслуженные авторы и исполнители Республики Молдова.

Председатель Национальной ассоциации "Copyright" композитор Ливиу Штирбу заявил, что на протяжении многих лет деятельность организаций по коллективному управлению была хаотичной и недостаточно защищала отечественных авторов и исполнителей. По его словам, большинство из них получали вознаграждение и, при этом, не выплачивали проценты правообладателям. Однако, как отметил композитор, в последние пять месяцев, после ухода с должности экс-директора AGEPI Лилии Болокан, стал заметен системный, равный и справедливый подход к отечественным деятелям искусства, авторам и исполнителям, ко мнению которых прислушивается нынешнее руководство AGEPI.

"С другой стороны, мы узнали из прессы о намерении правительства назначить на должность генерального директора AGEPI адвоката Марина Доменте, о котором говорят, как о человеке, скомпрометировавшем себя, который своими действиями нанёс ущерб интересам отечественных деятелей искусства и репутации Республики Молдова на международной арене", - поделился Штирбу.

По его словам, Марин Доменте является адвокатом Национальной ассоциации по защите интеллектуального творчества (ANPCI) – организации, которая собрала за счёт авторов вознаграждения на сумму, превышающую 4,5 миллиона леев. При этом она не выплатила правообладателям причитающегося им вознаграждения, нанеся ущерб деятелям искусства и государственному бюджету.

Прокуратура была уведомлена о действиях ANPCI.

Председатель "Copyright" подчеркивает, что адвокат Марин Доменте был замешан в деле, нанёсшем ущерб правам интеллектуальной собственности всемирно известных производителей одежды, представляя в суде интересы экономического агента, работающего рядом с Центральным рынком. По мнению деятелей искусства, тем самым был нанесён ущерб репутации Республики Молдова на международной арене. В то же время, он рассказал, что "это дело вызвало правительственный скандал и было воспринято как чрезвычайная и из ряда вон выходящая ситуация".

"Нам больше не нужны эксперименты за счёт деятелей искусства, авторов и исполнителей из Республики Молдова", - заявляют в обращении деятели искусства.

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