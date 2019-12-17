Десятилетние брат и сестра отравились лекарствами

ТИРАСПОЛЬ, 17 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Республиканский центр матери и ребенка в Приднестровье госпитализировано двое детей из Рыбницы - брат с сестрой. По предварительной версии, дети отравились медикаментами.
В ходе разбирательства специалистами было установлено, что двойняшки остались ночевать у своей прабабушки. Наутро пожилая женщина не смогла разбудить детей и поспешила обратиться за скорой медицинской помощью.
"Девочку и мальчика увезла скорая. Позже, при осмотре жилья, взрослые нашли блистер от таблеток "Циклодол", - рассказали в приднестровском правоохранительном ведомстве.
Внешне состояние человека в состоянии интоксикации циклодолом немного напоминает алкогольное опьянение при отсутствии запаха алкоголя.
За жизни маленьких пациентов сейчас борются врачи. Обоим детям по 10 лет.
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