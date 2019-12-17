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Бендерская крепость

Турецкие архивисты помогут в поисках информации о тайнах Бендерской крепости

© Sputnik / Igor Vzorov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191217/28564997/turetskie-arkhivisty-pomogut-v-poiskakh-informatsii-o-taynakh-benderskoy-kreposti.html

Данные, которые выявят историки из Турции, помогут при реставрации знаменитого фортификационного сооружения.

ТИРАСПОЛЬ, 17 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Историки из Турции ищут в Стамбульском архиве информацию о Бендерской крепости, которая может помочь при реставрации цитадели. Поиски проводятся в рамках проекта по ремонту цитадели, инициированном Европейским Союзом и организованном посредством Программы ЕС "Меры по укреплению доверия", внедряемой Программой ООН (ПРООН).

"До сих пор были найдены около 1700 документов, которые содержат ссылки на крепость, но следует выяснить, в какой мере они относятся к сооружению. Среди документов есть и изображения крепости в разные века", - отметили в ПРООН в РМ.

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© Sputnik / Irina Leahova
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Программа заказала техническую экспертизу крепости, которая выявила самые серьезные проблемы конструкции и указала самые срочные необходимые работы. На базе этого документа будет разработан технический проект.

Европейский союз выделил примерно 2 миллиона евро на ремонт Бендерской крепости по международным стандартам. Работы будут проводится до 2021 года. Цитадель, построенная в XV веке, считается важным историческим объектом со значимыми туристическими перспективами.

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Теги:
историки, архивные документы, архивные фото, архивы, Бендерская крепость, Приднестровье


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