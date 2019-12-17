Турецкие архивисты помогут в поисках информации о тайнах Бендерской крепости

Данные, которые выявят историки из Турции, помогут при реставрации знаменитого фортификационного сооружения.

ТИРАСПОЛЬ, 17 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Историки из Турции ищут в Стамбульском архиве информацию о Бендерской крепости, которая может помочь при реставрации цитадели. Поиски проводятся в рамках проекта по ремонту цитадели, инициированном Европейским Союзом и организованном посредством Программы ЕС "Меры по укреплению доверия", внедряемой Программой ООН (ПРООН).

"До сих пор были найдены около 1700 документов, которые содержат ссылки на крепость, но следует выяснить, в какой мере они относятся к сооружению. Среди документов есть и изображения крепости в разные века", - отметили в ПРООН в РМ.

Программа заказала техническую экспертизу крепости, которая выявила самые серьезные проблемы конструкции и указала самые срочные необходимые работы. На базе этого документа будет разработан технический проект.

Европейский союз выделил примерно 2 миллиона евро на ремонт Бендерской крепости по международным стандартам. Работы будут проводится до 2021 года. Цитадель, построенная в XV веке, считается важным историческим объектом со значимыми туристическими перспективами.

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