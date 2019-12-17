Жители некоторых секторов в Кишиневе останутся без электричества

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в большинстве секторов столицы, полный список улиц смотрите на нашем сайте.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Компания Premier Energy сообщила, что 17 декабря для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Ботаника:

- бул. Дачия 10,10/1,10A,12,12/1,12/2,14,14/1,16/1, Христо Ботев 5, 9/2, 19/6, 19/7 - в период с 08:45 - 16:45.

Рышкановка:

- ул. Д. Рышкану 3 - в период с 09:30 - 17:00.

- ул. Замфир Арборе 5 - в период с 09:30 - 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте gasnaturalfenosa.md.

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