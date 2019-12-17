Десятки водителей в столице не пропускали "скорую" и были оштрафованы

Операция "Маячок" проводится в Кишиневе регулярно - полиция отлавливает и примерно наказывает тех, кто не уступает дорогу "скорой".

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Десятки водителей в столице были оштрафованы полицией за то, что не уступили дорогу автомобилю "скорой помощи".

Нарушители были наказаны в рамках операции "Маячок", которую регулярно проводит в Кишиневе Национальный инспекторат полиции по патрулированию.

С 10.00 до 13.00 полицейские целенаправленно выявляли водителей, которые не реагировали на проблесковые маячки и сирены машин "скорой помощи". Операция была проведена на трассе "Metro 1" - "Metro 2" на улицах М. Витязул, пр. Штефан чел Маре, пр. Дачия – ул. Новобачойская.

Составлены 18 протоколов о правонарушении - водителям грозит штраф от 750 до 900 леев с начислением четырех штрафных баллов.

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