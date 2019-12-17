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В Бешгиозе мужчину, который пытался помочь детям, приняли за педофила

© CC0 / Pixabay / AnnieSpratt
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191217/28568706/v-beshgioze-muzhchinu-kotoriy-pytalsya-pomoch-detyam-prinyali-za-pedofila.html

Бдительность односельчан едва не привела к печальному исходу для жителя села Бешгиоз, который пытался помочь попавшему в трудную ситуацию ребенку.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Представители властей Гагаузии отреагировали на панику, возникшую среди жителей автономии и Тараклийского района, которые заявляют о попытке похитить учеников младших классов в селе Бешгиоз.

"Пытались украсть трех учеников четвертого класса в Бешгиозе. Учителям дали указание предупредить родителей и следить за детьми", - это сообщение на днях активно распространялось в социальных сетях.

Если ребенка пытаются похитить
Facebook / Моя Планета
Что делать ребенку, если его пытаются похитить - простая видео-инструкция

Паника приобрела такие масштабы, что власти Гагаузии посчитали необходимым выступить с разъяснениями.

"Во время школьных занятий в гимназии села Бешгиоз ребенок подвернул ногу. Несколько одноклассников сопровождали его домой. По пути рядом с детьми остановилась машина, за рулем которой находился житель села", - пояснила начальник главного управления образования Гагаузии Наталья Кристева. 

"Мужчина предложил доставить травмированного ребенка домой. Ученики не узнали в мужчине своего односельчанина и, напуганные слухами о массовых похищениях детей, разбежались", - цитирует слова Кристевой региональный портал Gagauzinfo.md.

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Начальник главного управления образования Гагаузии также добавила, что личность мужчины, предложившего свою помощь установлена и "нет никаких сомнений, что у него были самые благие намерения".

Ранее в управлении полиции Гагаузии также опровергли информацию о случаях кражи детей в регионе.

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Теги:
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