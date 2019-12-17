14:43 17 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.03
  • UAH0.74
Поиск
Рекламный щит.

Ультимативное заявление мэра Кишинева - что он пообещал сделать в столице

Общество
Получить короткую ссылку
010
https://cdn2.img.sputnik.md/images/268/72/2687249.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191217/28568961/ultimativnoe-zayavlenie-chebana-chto-on-poobeschal-sdelat-v-stolitse.html

Из-за повсеместно установленных рекламных щитов город стал похож на лоскутное одеяло. Генеральный примар столицы пообещал демонтировать все незаконно установленные рекламные панно.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Две недели срока дал преторам столичных секторов примар муниципия Кишинев Иван Чебан для того, чтобы демонтировать рекламные щиты, которые ведут к ухудшению общей картины города на его главных улицах. 

По мнению столичного градоначальника и ряда экспертов, рекламные панно, хаотично установленные по всему Кишиневу, являются причиной стилистического искажения образа города.
Советская эротика и реклама
© Video : Vimeo / netesov
Эротика и реклама в СССР - архивное видео

Из-за нагромождения рекламы даже на центральной улице молдавской столицы зачастую не видно фасадов исторических зданий, а туристы, приезжающие в Кишинев, видят лишь выгодные предложения для покупателей вместо пейзажей главного города страны.

Чебан заявил, что в муниципии необходимо создать комиссию по регулированию уличной рекламы, которая бы давала заключение, можно устанавливать панно или билборды в конкретном месте, либо они вредят общему облику Кишинева. 

Местные власти Кишинева пытаются урегулировать вопрос с уличной рекламой не впервые. Одна из попыток предпринималась в 2011 году, однако тогда она потерпела фиаско.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Политическую рекламу Google и Facebook расценили как вмешательство в выборы
Неприлично много получает Ольга Бузова за рекламу в соцсетях
Эротика и реклама в СССР - архивное видео
Агитационный спам: вся ли политическая реклама разрешена в Молдове
Теги:
демонтаж, реклама, заявление, Ион Чебан


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
"Опять 25" - Галанин и "Серьга" отметили юбилей концертом в Кишиневе - фото
Необычное хобби жительницы Кишинева – она создает картины из монет
Необычное хобби жительницы Кишинева – она создает картины из монет
Молдова в лидерах по ценовой доступности интернета
Интернет - даже в селе: как преуспела Молдова

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться