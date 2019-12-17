Ультимативное заявление мэра Кишинева - что он пообещал сделать в столице

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Две недели срока дал преторам столичных секторов примар муниципия Кишинев Иван Чебан для того, чтобы демонтировать рекламные щиты, которые ведут к ухудшению общей картины города на его главных улицах.
По мнению столичного градоначальника и ряда экспертов, рекламные панно, хаотично установленные по всему Кишиневу, являются причиной стилистического искажения образа города.
Из-за нагромождения рекламы даже на центральной улице молдавской столицы зачастую не видно фасадов исторических зданий, а туристы, приезжающие в Кишинев, видят лишь выгодные предложения для покупателей вместо пейзажей главного города страны.
Чебан заявил, что в муниципии необходимо создать комиссию по регулированию уличной рекламы, которая бы давала заключение, можно устанавливать панно или билборды в конкретном месте, либо они вредят общему облику Кишинева.
Местные власти Кишинева пытаются урегулировать вопрос с уличной рекламой не впервые. Одна из попыток предпринималась в 2011 году, однако тогда она потерпела фиаско.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK