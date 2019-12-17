Ультимативное заявление мэра Кишинева - что он пообещал сделать в столице

Из-за повсеместно установленных рекламных щитов город стал похож на лоскутное одеяло. Генеральный примар столицы пообещал демонтировать все незаконно установленные рекламные панно.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Две недели срока дал преторам столичных секторов примар муниципия Кишинев Иван Чебан для того, чтобы демонтировать рекламные щиты, которые ведут к ухудшению общей картины города на его главных улицах.

Из-за нагромождения рекламы даже на центральной улице молдавской столицы зачастую не видно фасадов исторических зданий, а туристы, приезжающие в Кишинев, видят лишь выгодные предложения для покупателей вместо пейзажей главного города страны.

Чебан заявил, что в муниципии необходимо создать комиссию по регулированию уличной рекламы, которая бы давала заключение, можно устанавливать панно или билборды в конкретном месте, либо они вредят общему облику Кишинева.

Местные власти Кишинева пытаются урегулировать вопрос с уличной рекламой не впервые. Одна из попыток предпринималась в 2011 году, однако тогда она потерпела фиаско.

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