На территории Молдовы выявлено еще четыре случая бешенства

Агентство продовольственной безопасности следит за ситуацией с распространением бешенства - опубликованы итоги за неделю.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. На прошлой неделе на территории Молдовы были выявлены еще четыре случая бешенства у животных. Об этом говорится в мониторинговом отчете Агентства продовольственной безопасности.

По данным ведомства, вирусологами подтверждены два случая бешенства у крупного рогатого скота в Сорокском и Фалештском районах.

Кроме того, по одному случаю бешенства зафиксировано в Страшенском районе (лиса) и в Резинском районе (собака).

Агентство по безопасности пищевых продуктов также следит за ситуацией с распространением африканской чумы свиней (АЧС) в сопредельных странах. В Молдове новых случаев АЧС не зарегистрировано.

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