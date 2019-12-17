Новый год многие жители Кишинева могут встретить в больнице - подробности

Вместо праздника - пищевое отравление: в одном из супермаркетов столицы продавали красную икру, срок годности которой истек более полугода года назад.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Новогодние праздники большинство жителей нашей страны ждут с предвкушением. Хозяйки заранее закупают продукты, чтобы побаловать самых близких и друзей особенными блюдами и деликатесами. Ведь главное в новогоднюю ночь - удивить тех, кто рядом, сделать так, чтобы родные и близкие пальчики облизывали, пробуя очередной разносол.

Одна из самых полюбившихся новогодних закусок - бутерброд с икрой или тарталетки с этим лакомством. Смотрится на столе блюдо с таким угощением одновременно и просто, и богато.

Однако и красная икра, по праву считающаяся деликатесом, может нести риски острого пищевого отравления в случае, если продукт просрочен.

В одном из супермаркетов молдавской столицы риск таких отравлений возрос многократно. Пользователи социальных сетей сфотографировали и выложили на всеобщее обозрение свидетельство того, что на прилавках лежали стограммовые жестяные баночки с икрой горбуши, срок годности этих консервов, как свидетельствуют снимки, истек более полугода назад.

На баночке четко можно увидеть, что продукт был законсервирован 14 июня 2018 года, а максимальный срок его хранения составляет 12 месяцев. Таким образом, покупателям хотели реализовать продукт, который надо было выбросить еще полгода назад. Причем на просроченную красную икру продавцы поставили 50-процентную скидку.

Отравление икрой, как и любым другим морепродуктом, очень опасно. Это - сильнейшая интоксикация. Из-за того, что ей отравиться очень легко, икру хорошо засаливают и добавляют консерванты, поскольку это термически не обработанный продукт. Микроорганизмы начинают развиваться там очень быстро.

Еще буквально 100 лет назад этот деликатес считался совершенно непригодным к употреблению. Народы Сахалина, Камчатки и Курил выбрасывали его вместе с требухой из-за того, что он быстро портилась.

По словам ученых, красная икра укрепляет память и продлевает жизнь. У людей, которые употребляли продукт хотя бы раз в неделю, отмечали высокие умственные способности. По статистике, живут любители красной икры примерно на 8-10 лет дольше.

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