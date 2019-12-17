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Правительство хочет запустить программу "Первый автомобиль"

© Sputnik / Evgeniy Odinokov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191217/28571443/pravitelstvo-khochet-zapustit-programmu-perviy-avtomobil.html

Кабмин планирует распространить ипотечную модель "Первый дом" на покупку первого семейного "выезда". Об этом заявил премьер-министр Ион Кику на экономическом форуме "Dialog Pro-Business", который проходит в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Правительство хочет помочь молодым семьям приобрести первую машину, заявил премьер-министр Ион Кику на экономическом форуме, который проходит в Кишиневе. 

"Мы существенно расширим программу "Первый дом", а также перенесем ее на покупку автомобилей. Мы продумаем реальные действия по либерализации рынка труда, решим проблему персонала и исхода рабочей силы из страны", - заявил глава кабинета министров.

На этом же форуме премьер рассказал о новых мерах по стимулированию производственной среды. В частности, с 1 января 2020 года максимальная стоимость талонов на питание должна быть увеличена до 55 леев.

Стеклопакеты
© Sputnik / Антон Денисов
Сколько стоит "Первый дом" в Молдове

Также, правительство намеревается ликвидировать монополии на импорт и экспорт, которые существуют в Молдове в ряде отраслей.

Еще одним приоритетом кабинета Кику является заключение соглашений о свободной торговле со странами ГУАМ. 

По оценкам премьер-министра, все эти меры приведут в перспективе к экономическому росту до 320 миллиардов леев к 2023 году.

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Теги:
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