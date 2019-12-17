В Кишиневе автомобили грабят серийно - можно остаться без самого ценного

Оставлять свой автомобиль припаркованным на обочине на ночь в молдавской столице небезопасно и непредусмотрительно.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. В попытке заработать на чужом горе воры в Кишиневе - неудержимы, особенно автомобильные. Припаркованный на обочине автомобиль становится легкой добычей для таких индивидов. Взламывая дверь машины, они не гнушаются ничем - от автомагнитол до ковриков, которые лежат на полу в салоне.

В столичном секторе Чеканы сотрудники Инспектората полиции задержали двоих мужчин в возрасте 19 и 36 лет, которые серийно взламывали и обворовывали автомобили.

Сами автоворы оказались уроженцами Дрокии. Всего за две недели они ограбили три автомобиля моделей "Mercedes Sprinter", "Dacia Logan" и "Wolksvagen Golf", которые владельцы оставляли на ночь на стихийных парковках во дворах многоэтажных домов и на обочинах дорог.

Общий криминальный куш, который удалось заработать преступным путем автоворам составил более 20 тысяч леев. Взломщики не гнушались ничем - от автомагнитол до видеорегистраторов. Устройства преступники продавали на авторынках по бросовой цене, также они реализовывали украденное оборудование таксистам.

На данный момент банда автоворов помещена под предварительный арест на 72 часа. Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит до 4 лет лишения свободы, а также штраф от 32 до 67 тысяч леев.

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Сотрудники правоохранительных органов Молдовы называют целый ряд мер, которые помогут обезопасить ваш автомобиль от угона.

Естественно, среди первоочередных задач автолюбителя значится установка хорошей и надежной сенсорной сигнализации, распространяющейся на окна и капот машины. По мнению сотрудников полиции, эти системы всегда доказывают свою эффективность.

Не надо полагаться на случай и оставлять даже на несколько минут открытыми окна и двери автомобиля. Наивно думать, что преступники не воспользуются возможностью и не умыкнут машину. Фатальная ошибка, по мнению служителей органов правопорядка, - оставлять ключи в замке зажигания.

"Ночевать" машину, по словам правоохранителей, лучше оставлять на стоянках, а тем, кому не найдется места, лучше парковаться в местах, где периодически проезжают полицейские патрульные экипажи. Более того, для максимальной безопасности следует использовать систему блокировки руля, коробки передач или тормозов. Соблюдая все эти рекомендации, вряд ли вы позволите кому-то увести вашу верную "ласточку" у вас из-под носа.

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