Многопартийность типа "три плюс одна переменная": срез симпатий электората РМ

Зондаж политических предпочтений электората показал, что лишь три политических формирования наверняка преодолели бы порог прохождения в высшее законодательное собрание республики.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Больше 6% голосов избирателей набрали бы Партия социалистов (ПСРМ), Партия действия и солидарность (PAS) и Демократическая партия (ДПМ), свидетельствуют результаты опроса общественного мнения "Социально-политический барометр", обнародованного во вторник социологической компанией IMAS.

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись досрочные парламентские выборы, то за социалистов готовы были бы проголосовать 32,1% респондентов, "пасовцев" - 22,7%, демократов - 11,3%.

За "чертой отсечения" - Партия коммунистов (ПКРМ) - 5%, партия "Шор" - 4,2%, "Наша партия" (НП) - 3,8%, партия "Платформа достоинства и правды" ("Платформа DA") - 1,7%. Остальные 21,6% опрошенных граждан не ответили бы на вопрос или отказались бы голосовать.

Если учесть только определившихся избирателей, то ПСРМ набрала бы 38,3% голосов, PAS - 27%, ДПМ - 13,5%. В районе шестипроцентного показателя оказалась бы Партия коммунистов, а остальные политсилы не преодолели бы избирательный порог.

Лидер ПКРМ Владимир Воронин имеет даже большую поддержку, чем возглавляемое им формирование. С результатом 7,5% (в сентябре 2019 года - 6,8%) он занял четвертое место в рейтинге популярности политических деятелей Молдовы.

А в первую тройку вошли действующий президент страны Додон - 28,6% опрошенных (ранее — 31,9%), экс-премьер Майя Санду с 18,9% (ранее — 18,8%) и экс-премьер Павел Филип с 7,6% (ранее - 8,3%).

Бывший глава Демократической партии Владимир Плахотнюк получил 3,6% голосов, мэр Кишинева Ион Чебан - 3,5%, глава партии "Шор" Илан Шор - 2,6%, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый - 2,5%, премьер Ион Кику - 2,1%, председатель парламента Зинаида Гречаный - 1,8%, бывший министр внутренних дел Андрей Нэстасе - 1,7%, экс-мэр Кишинева Дорин Киртоакэ - 1,3%.

При этом 1% опрошенных не смогли найти устраивающий их вариант среди предложенных, 6,9% жителей Молдовы вообще не доверяют политикам, а 10,4% респондентов не захотели отвечать на этот вопрос.

Опрос был проведен с 2 по 14 декабря, в нем приняли участие 1,09 тысячи человек, погрешность составляет 3%.

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