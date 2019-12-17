Граждане Молдовы рассказали, как относятся к сотрудничеству с Россией и ЕАЭС

В Молдове прошел замер общественного мнения, согласно данным которого значительная часть населения страны считает правильным выстраивание партнерских отношений с Российской Федерацией.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Социологическая компания IMAS провела социологический опрос среди граждан Молдовы, в ходе которого нашим соотечественникам задавали самые актуальные вопросы, касающиеся внутренних проблем страны и векторов внешней политики государства.

В частности, респондентов спросили: если бы в следующее воскресенье прошел референдум о присоединении Молдовы к какому-либо из национальных надгосударственных объединений, за сближение с каким из них вы бы проголосовали?

Ровно 50 процентов ответили, что отдали бы свое предпочтение сближению Молдовы с Евразийским экономическим союзом. В то же время лишь 22 процента респондентов сообщили, что хотели бы сближения республики с НАТО, что еще раз подтверждает приверженность граждан статусу нейтрального государства, коим является Молдова.

Сотрудничество Молдовы с Российской Федерацией однозначно положительно оценили 37 процентов опрошенных. Еще 41 процент респондентов высказались о том, что сотрудничество Молдовы с Россией просто необходимо нашей стране. Негативно перспективу наращивания двухстороннего сотрудничества с РФ оценили лишь 19 процентов респондентов.

Опрос компании IMAS проводился со 2 по 14 декабря среди 1090 респондентов. Доля погрешности составляет плюс-минус 3 процента.

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