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Флаги Молдовы и России.

Граждане Молдовы рассказали, как относятся к сотрудничеству с Россией и ЕАЭС

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191217/28572723/grazhdane-moldovy-rasskazali-kak-otnosyatsya-k-sotrudnichestvu-s-russia-eaes.html

В Молдове прошел замер общественного мнения, согласно данным которого значительная часть населения страны считает правильным выстраивание партнерских отношений с Российской Федерацией.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Социологическая компания IMAS провела социологический опрос среди граждан Молдовы, в ходе которого нашим соотечественникам задавали самые актуальные вопросы, касающиеся внутренних проблем страны и векторов внешней политики государства. 

В частности, респондентов спросили: если бы в следующее воскресенье прошел референдум о присоединении Молдовы к какому-либо из национальных надгосударственных объединений, за сближение с каким из них вы бы проголосовали? 

Ровно 50 процентов ответили, что отдали бы свое предпочтение сближению Молдовы с Евразийским экономическим союзом. В то же время лишь 22 процента респондентов сообщили, что хотели бы сближения республики с НАТО, что еще раз подтверждает приверженность граждан статусу нейтрального государства, коим является Молдова.

© Sputnik / Сергей Пятаков
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Сотрудничество Молдовы с Российской Федерацией однозначно положительно оценили 37 процентов опрошенных. Еще 41 процент респондентов высказались о том, что сотрудничество Молдовы с Россией просто необходимо нашей стране. Негативно перспективу наращивания двухстороннего сотрудничества с РФ оценили лишь 19 процентов респондентов. 

Опрос компании IMAS проводился со 2 по 14 декабря среди 1090 респондентов. Доля погрешности составляет плюс-минус 3 процента.

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Теги:
сотрудничество, отношения, Молдова, Россия


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