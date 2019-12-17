Граждане Молдовы рассказали, как относятся к сотрудничеству с Россией и ЕАЭС

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Социологическая компания IMAS провела социологический опрос среди граждан Молдовы, в ходе которого нашим соотечественникам задавали самые актуальные вопросы, касающиеся внутренних проблем страны и векторов внешней политики государства.
В частности, респондентов спросили: если бы в следующее воскресенье прошел референдум о присоединении Молдовы к какому-либо из национальных надгосударственных объединений, за сближение с каким из них вы бы проголосовали?
Ровно 50 процентов ответили, что отдали бы свое предпочтение сближению Молдовы с Евразийским экономическим союзом. В то же время лишь 22 процента респондентов сообщили, что хотели бы сближения республики с НАТО, что еще раз подтверждает приверженность граждан статусу нейтрального государства, коим является Молдова.
Опрос компании IMAS проводился со 2 по 14 декабря среди 1090 респондентов. Доля погрешности составляет плюс-минус 3 процента.
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