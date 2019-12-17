Кабмин отозвал проект Санду о запрете на охрану гособъектов частниками

По мнению кабинета министров, этот проект не соответствует политике либерализации экономической деятельности.

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Правительство отозвало из парламента законопроект кабинета министров Майи Санду о запрете на охрану стратегически важных гособъектов силами частных охранных предприятий.

Согласно указанному законопроекту, с 1 января 2020 года вводился запрет на оказание частными агентствами услуг правительственным и всем бюджетным структурам.

"Мы считаем, что этот проект не соответствует политике либерализации экономической деятельности, которая является одним из приоритетов правительства", — заявил премьер-министр Ион Кику на заседании кабинета министров.

По словам премьера, законопроект был разработан без необходимых консультаций с предпринимательской средой.

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