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Киоск

Стало известно, какая судьба ждет уличных торговцев в Кишиневе

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik Молдова
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В столичной примэрии обсудили вопрос организации уличной торговли в городе, градоначальник подчеркнул, что в будущем хаоса в этой отрасли не допустит.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан во вторник провел заседание, на котором распорядился сформировать рабочую группу для разработки новой концепции осуществления уличной торговли в столице. На заседании присутствовали экономические агенты, торговые киоски которых были снесены в минушие несколько дней. 

Команда будет работать под руководством мэра Кишинева, в ее состав войдут и некоторые его заместители. Также будут представлены экономические агенты, владеющие киосками. В течение 3-4 месяцев группа разработает новую политику на муниципальном уровне в том, что касается уличной торговли, пообещал Чебан.

"Отметил, что 90 эвакуированных киосков ни в коем случае больше не появятся в городе - ни на улицах, ни во дворах, ни в каком-либо другом месте, - пока не будет утверждена новая политика в этом отношении. Твердо заявляю об этом, потому что меня вновь пытались убедить позволить продолжить деятельность уличных торговых точек", - написал Чебан на своей персональной странице в социальной сети Facebook по результатам встречи.

Киоск. Архивное фото
© Photo : Facebook / Pretura Sectorului Râșcani
Киоски продолжают убирать с улиц города: какие точки на очереди

Мэр города предупредил, что обнаружение новых случаев сбыта табачных изделий в киосках повлечет за собой немедленный снос данной торговой точки.

Местонахождение новых киосков, соответствующих установленным законом правилам, будет определяться на основе конкурса, в условиях, когда нынешняя ситуация больше не может быть допущена.

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Теги:
примар, Чебан, улицы, Кишинев, торговля


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