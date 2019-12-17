Президент Игорь Додон назвал самые святые вещи для молдаван

В Национальном дворце в Кишиневе прошло торжественное мероприятие, посвященное 660-летию государственности Молдовы и завершению "Года семьи" в республике.

КИШИНЕВ, 17 дек – Sputnik, Андрей Петрик. Седая история и юный взгляд, с интересом устремленный в будущее, века, преисполненные героических моментов, преодолений и побед, испытаний и невзгод, яркое солнце и виноград, зажигательная музыка, от которой ноги сами пускаются в пляс, и тень Кодр, живая стремительная жизнь столицы и по-южному размеренная неспешность бытия в селах страны. И, конечно же, семья – родные и близкие друзья, знакомые, которым все мы желаем только здоровья и добра. Все это для нас и есть – Молдова, Родина.

В нынешнем году Молдова отмечает 660-летие своей государственности, 2019-й также был объявлен годом семьи в республике. В связи с этими двумя важными для страны датами в Национальном дворце имени Николае Сулака в Кишиневе прошло торжественное мероприятие, на котором присутствовали первые лица Молдовы.

"2019 год был временем, которое войдет в историю Республики Молдова. Это был год, полный испытаний, но и год, когда удалось достичь хороших результатов. Этот год дал новую надежду нашей Родине – Республике Молдова. В этом году мы отмечаем 660 лет молдавской государственности. У нас – богатая история, именитые предки, нам есть, кем гордиться", - заявил президент.

© Sputnik / Miroslav Rotari Завершение Года семьи и празднование 660-летия молдавской государственности

Додон напомнил, что 2019 президентским указом был объявлен "Годом семьи". В этом году были организованы сотни мероприятий, посвященных сохранению семейных ценностей в республике, удалось поздравить пары, живущие вместе по 40, 50, 60 и 70 лет, уточнил глава государства.

© Sputnik / Miroslav Rotari Завершение Года семьи и празднование 660-летия молдавской государственности

"Что – самое важное для молдаван? Это – семья. Для каждого из нас семья – самое святое, что может быть. Это – наши дети, это наши родители, дедушки и бабушки, наши внуки и правнуки. Все они – самое дорогое для гражданина нашей страны. Призываю вас сохранять семьи в нашей стране", - обратился Додон к гражданам Молдовы.

© Sputnik / Miroslav Rotari Завершение Года семьи и празднование 660-летия молдавской государственности

Президент подчеркнул, что молдавская земля – это то наследство, которое оставили своему народу предки, сражавшиеся за ее независимость, за ее процветание.

"Все на этой земле – молдаване, румыны, украинцы, русские, болгары, гагаузы, все мы, в первую очередь - граждане Республики Молдова. Этим мы должны гордиться", - сказал Додон.

От имени центральных властей республики президент пообещал гражданам Молдовы сделать все возможное, чтобы жители страны почувствовали перемены к лучшему, чтобы поверили в ее будущее, в ее перспективу.

© Sputnik / Miroslav Rotari Завершение Года семьи и празднование 660-летия молдавской государственности

На торжестве в Национальном дворце присутствовали высокопоставленные государственные деятели, представители академических кругов, дипломатического корпуса, гражданского общества, местной публичной администрации, выдающиеся деятели в различных сферах, а также многодетные семьи и супруги-долгожители.

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