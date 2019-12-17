Что происходит во время рейдов и какова их главная цель, рассказали в правоохранительном ведомстве региона.

ТИРАСПОЛЬ, 17 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье проводится операция "Новый год". В преддверии зимних праздников сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям проводят профилактические мероприятия. На контроле у спасателей дошкольные и общеобразовательные учреждения, а также центры досуга Управления народного образования.

"Инспекторы пожарного надзора обследуют помещения, где будут проводиться новогодние утренники", - объяснили в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

В рамках этих рейдов проверяют работоспособность автоматической пожарной сигнализации и средств оповещения, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние эвакуационных путей и выходов.

С детьми проводят уроки безопасности, напоминая о правилах поведения во время зимних каникул, рассказывая о возможных последствиях при неверном использовании пиротехнических изделий.

Как отмечают в Управлении по чрезвычайным ситуациям, главная цель проводимых мероприятий - предотвращение пожаров в общественных местах. Операция "Новый год" продлится до 10 января 2020 года.

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