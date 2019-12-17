ТИРАСПОЛЬ, 17 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье проводится операция "Новый год". В преддверии зимних праздников сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям проводят профилактические мероприятия. На контроле у спасателей дошкольные и общеобразовательные учреждения, а также центры досуга Управления народного образования.
"Инспекторы пожарного надзора обследуют помещения, где будут проводиться новогодние утренники", - объяснили в правоохранительном ведомстве Приднестровья.
С детьми проводят уроки безопасности, напоминая о правилах поведения во время зимних каникул, рассказывая о возможных последствиях при неверном использовании пиротехнических изделий.
Как отмечают в Управлении по чрезвычайным ситуациям, главная цель проводимых мероприятий - предотвращение пожаров в общественных местах. Операция "Новый год" продлится до 10 января 2020 года.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK