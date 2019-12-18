В Приднестровье выявили недочеты иммунопрофилактики

Кураторские визиты по иммунизации, которые были призваны обнаружить проблемные точки, в приднестровском регионе состоялись впервые.

ТИРАСПОЛЬ, 18 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Пятьдесят лечебно-профилактических учреждений Приднестровья прошли оценку качества и эффективности иммунопрофилактики. Как работают медицинские работники на местах, специалисты Республиканского центра гигиены и эпидемиологии при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) узнавали в ходе кураторских визитов.

Заместитель главного врача Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Инна Палади отметила, что результаты визитов благоприятные, а выявленные недочеты незначительны.

"Проблемы, безусловно, имеются, но их нельзя назвать "кричащими". Недостатки сразу устранили, постарались оказать необходимую помощь медработникам и дать соответствующие рекомендации для дальнейшей работы", - рассказала она.

Проводить кураторские визиты стали, начиная с ноября, в три этапа. Цель – найти общий контакт с медицинскими работниками, рассмотреть, как поставлена работа по иммунизации в плане нормативной базы, регламента, наличия документов, проведения иммунизации населения, обеспечения вакцинами и многие другие моменты.

"Это делалось не для того, чтобы при каких-либо нарушениях наказать сотрудника, уволить, а чтобы помочь и подсказать, как правильно действовать", - подчеркнула замглавврача.

Для безопасной среды для детей

Эксперты ВОЗ уделили особое внимание проблеме надзора за вакциноуправляемыми инфекциями, а также рассмотрению перспектив иммунизации в Европейском регионе.

"Чтобы идти в ногу со временем, внедрять в практику эффективные подходы, важно, чтобы наша работа была соизмерима с тем, что делают наши коллеги из других стран. Мы должны обеспечить безопасную среду для наших деток с самого рождения", - отметила координатор программы общественного здравоохранения ВОЗ в Республике Молдова Стелла Георгица.

По мнению экспертов, кураторские визиты необходимо проводить с определенной периодичностью.

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