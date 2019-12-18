Кишиневские таксисты подвергают жизнь детей смертельной опасности

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Недавнее исследование показывает, что почти каждый второй ребенок неправильно закреплен в автомобиле. Это может привести к серьезным травмам при экстренных ситуациях на дороге или в случае аварии. Кто-то неправильно сажает ребенка в детское кресло. Кто-то вообще не дружит с головой, сажая детей в машину без кресла.

Особенно этим грешат кишиневские таксисты. Согласно информации Национального центра по защите прав потребителей, большинство столичных автомобилей такси не оснащены необходимыми креслами для перевозки детей, что подвергает опасности жизнь и здоровье самых маленьких жителей Кишинева в случае ДТП, которое при агрессивном стиле вождения, присутствующем в Кишиневе, может случиться в любой момент.

Кишиневских таксистов не пугают даже положения Кодекса о правонарушениях, где четко прописано наказание за транспортировку детей без специальных автокресел. Так, в статье 235 говорится о том, что за перевозку детей в возрасте до 7 лет с нарушением положений, предусмотренных в правилах дорожного движения, налагается штраф в размере от 600 до 1200 леев.

Хуже игнорирования автокресел, может быть только перевозка ребенка в неправильно установленном удерживающем устройстве. Кресло ни в коем случае не должно болтаться из стороны в сторону (максимальный люфт 2-2,5 сантиметра), иначе большая подвижность может привести к тому, что при резком маневре ребенок вместе с креслом может врезаться в переднее сиденье.

В случае, если ребенок перерос размер автокресла или, наоборот, он младше возрастной категории, указанной производителем, - это также может быть небезопасно.

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