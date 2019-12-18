Перекроют лазейку: за что придется отвечать владельцам автомобилей

Национальный инспекторат по патрулированию хочет обязать водителей, которые избегают наказания за нарушения, отвечать за свои поступки.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Водители и все владельцы авто больше не смогут уклоняться от ответственности за нарушения, сделанные на машине прямо под камерами видеонаблюдения.

Национальный инспекторат по патрулированию (НИП) выдвинул предложение, что вне зависимости от того, кто нарушил правила дорожного движения за рулем автомобиля, наказан будет владелец авто. На данный момент, ответственность за нарушения несет именно тот, кто вел машину. Такая поправка будет действовать лишь на те случаи, где несоблюдение правил дорожного движения попало под камеры системы видеонаблюдения.

Такую меру хотят принять для того, чтобы побудить автолюбителей , часто нарушающих ПДД быть более ответственными.

"Предлагаем, чтобы за все выявленные нарушения на конкретном авто нес ответственность владелец транспортного средства. Сейчас есть те, кто одалживает свою машину, в том числе и без доверенности, потому что это не обязательное условие по ПДД. В таких случаях у нас владелец, водитель, еще кто-то ответственный", - заявил глава юридической службы в НИП Вячеслав Сырбу в эфире программы Atitudini на радио Sputnik Молдова.

На данный момент, если мы даем кому-то из знакомых наше транспортное средство, то в случае каких-либо нарушений за рулем авто, именно с водителя спишут штраф и ему начислят штрафные баллы, а не владельцу.

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Теперь же, если поправка будет одобрена в правительстве и парламенте, то платить за все нарушения придется владельцу.

Подобные механизмы применяют и в других странах, таких как Германия или Швеция.

"Считаем, что это процедура будет очень эффективна в будущем. Мы не ужесточаем санкции, а принимаем меры для улучшения дисциплины водителей. Наказание понесет либо владелец, либо водитель авто в отдельных случаях, но ни в коем случае не бесконечное количество людей ", - уточнил Сырбу.

В том же проекте НИП предлагает повышение штрафов для любителей прокатиться с ветерком. Инспекторы предлагают, чтобы водители, превышающие скорость более, чем на 40 километров в час были лишены водительских прав на 30 дней и до шести месяцев.

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