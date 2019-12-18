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Золотая Орда под Яловенами

Осколки прошлого: на что наткнулись при проведении земельных работ

© Sputnik / Елена Комолова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191218/28575706/oskolki-proshlogo-na-chto-natknulis-pri-provedenii-zemelnykh-rabot.html

В правоохранительном ведомстве рассказали, что необходимо предпринять в случае, если при проведении земельных работах обнаружили опасную находку.

ТИРАСПОЛЬ, 18 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. При проведении земельных работ на территории своего участка 60-летний житель села Парканы наткнулся на подозрительный металлический предмет, находившийся в почве. Находкой оказался артиллерийский снаряд.

"Когда мужчина обнаружил металлический предмет, он немедленно позвонил в милицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и представители четырехсторонней комиссии Объединенного военного командования Совместных миротворческих сил", - рассказали в МВД Приднестровья.

Лопата
© CC0 / Pixabay / Goumbik
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Саперы Минобороны определили, что найденный предмет является артиллерийским снарядом калибра 122 мм времен Великой Отечественной войны. Боеприпас оказался не взрывоопасным. Его изъяли для дальнейшего уничтожения.

В правоохранительном ведомстве предупреждают: во время проведения земельных работ необходимо быть предельно внимательными к любым подозрительным предметам. В случае их обнаружения не надо приближаться и пытаться извлечь их самостоятельно. Об опасной находке необходимо немедленно сообщить в правоохранительные органы по телефону 102 в любом населенном пункте.

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Теги:
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