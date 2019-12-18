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Ликвидация захоронения непригодных пестицидов в Белоруссии

Вывезти и обезвредить: когда в Приднестровье избавятся от устаревших пестицидов

© Sputnik / Егор Еремов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191218/28576919/vyvezti-i-obezvredit-kogda-v-pridnestrove-izbavyatsya-ot-ustarevshikh-pestitsidov.html

В приднестровском регионе реализуется второй этап проекта по вывозу на обезвреживание непригодных пестицидов.

ТИРАСПОЛЬ, 18 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В декабре в Приднестровье планируется начать работы по сбору и вывозу непригодных пестицидов. Проект по утилизации реализуется при поддержке Миссии ОБСЕ в Молдове с финансированием за счет внешних инвесторов.

"11 декабря компанией "Geocom" была завезена и разгружена на одном из складов Григориопольского района полиэтиленовая тара для переупаковки пестицидов. Таким образом второй этап проекта вступил в стадию реализации", - рассказали в Минсельхозприроды Приднестровья.

Пестициды, архивное фото.
© Sputnik / Андрей Александров
Пестициды и ядохимикаты: в Приднестровье нет возможности их утилизировать
На территории приднестровского региона с советских времен осталось значительное количество пестицидов, которые не были своевременно использованы в сельском хозяйстве и пришли в негодность. При содействии внешнеполитического ведомства Приднестровья в переговорных процессах с Миссией ОБСЕ в Молдове определился проект по сбору и вывозу на обезвреживание непригодных пестицидов.

"Приднестровье не располагает соответствующими технологиями и предприятиями, специализирующимися на утилизации ядохимикатов, непригодных к дальнейшему использованию. Нахождение на нашей территории устаревших пестицидов представляет потенциальные риски как для окружающей среды, так и непосредственно для жизнедеятельности населения", - отметили в ведомстве.

Первый этап проекта был реализован в 2013-2014 годы. Тогда вывоз непригодных пестицидов в количестве 105 тонн был осуществлен с территории Рыбницкого района.

В продолжение проекта Миссией ОБСЕ в Молдове в нынешнем году были выделены финансовые средства. Между Службой экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровья и польской компанией "Geocom" в конце ноября был заключен договор на сбор и вывоз непригодных пестицидов с территории Григориопольского района. По оценкам проведенной представителем ОБСЕ инвентаризации, количество непригодных пестицидов совместно с загрязненной тарой составило около 178 тонн.

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Теги:
обезвреживание, вывоз, пестициды, Приднестровье


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