Для особенных детей в Приднестровье построят специальные площадки

ТИРАСПОЛЬ, 18 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье позаботились об организации досуга для маломобильных детей. Несколько специализированных детских площадок уже появились в Тирасполе, планируется их установка и в других городах.
"Тирасполь в этом году обзавелся тремя подобными детскими площадками – в скверах де Волана и Авиаторов, парке Победы. В 2020-м они появятся в сквере "Южный", - отметили в правительственной пресс-службе.
В Дубоссарах в следующем году Центр реабилитации для таких детей переедет в новое здание – на его территории будет специализированная детская площадка.
Глава исполнительной власти региона Александр Мартынов рекомендовал руководителям на местах работать в тесном контакте с общественностью, которая представляет интересы маломобильных групп, чтобы в конечном итоге предоставить возможность играть детям с особенностями здоровья наравне с остальными ребятами.
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