Для особенных детей в Приднестровье построят специальные площадки

Стало известно, в каких городах и когда появятся детские игровые площадки для ребят с особыми жизненными потребностями.

ТИРАСПОЛЬ, 18 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье позаботились об организации досуга для маломобильных детей. Несколько специализированных детских площадок уже появились в Тирасполе, планируется их установка и в других городах.

"Тирасполь в этом году обзавелся тремя подобными детскими площадками – в скверах де Волана и Авиаторов, парке Победы. В 2020-м они появятся в сквере "Южный", - отметили в правительственной пресс-службе.

В будущем году в Днестровске построят городской парк, где оборудуют детскую площадку для особенных детей. В других городах и районах также намерены предусмотреть места отдыха для детей с ограниченными возможностями – где-то построят новые, а где-то дополнят площадки игровыми элементами для этой категории ребят.

В Дубоссарах в следующем году Центр реабилитации для таких детей переедет в новое здание – на его территории будет специализированная детская площадка.

Глава исполнительной власти региона Александр Мартынов рекомендовал руководителям на местах работать в тесном контакте с общественностью, которая представляет интересы маломобильных групп, чтобы в конечном итоге предоставить возможность играть детям с особенностями здоровья наравне с остальными ребятами.

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