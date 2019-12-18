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Детская площадка

Для особенных детей в Приднестровье построят специальные площадки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191218/28577047/dlya-osobennykh-detey-v-pridnestrove-postroyat-spetsialnye-ploschadki.html

Стало известно, в каких городах и когда появятся детские игровые площадки для ребят с особыми жизненными потребностями.

ТИРАСПОЛЬ, 18 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье позаботились об организации досуга для маломобильных детей. Несколько специализированных детских площадок уже появились в Тирасполе, планируется их установка и в других городах.

"Тирасполь в этом году обзавелся тремя подобными детскими площадками – в скверах де Волана и Авиаторов, парке Победы. В 2020-м они появятся в сквере "Южный", - отметили в правительственной пресс-службе.

Примэрия Оргеева открыла современную площадку для игры в мини-футбол.
© Sputnik / Rodion Proca, Aliona Matveeva
В центральном парке Бендер открыли мини-футбольное поле: что появится следующим
В будущем году в Днестровске построят городской парк, где оборудуют детскую площадку для особенных детей. В других городах и районах также намерены предусмотреть места отдыха для детей с ограниченными возможностями – где-то построят новые, а где-то дополнят площадки игровыми элементами для этой категории ребят.

В Дубоссарах в следующем году Центр реабилитации для таких детей переедет в новое здание – на его территории будет специализированная детская площадка.

Глава исполнительной власти региона Александр Мартынов рекомендовал руководителям на местах работать в тесном контакте с общественностью, которая представляет интересы маломобильных групп, чтобы в конечном итоге предоставить возможность играть детям с особенностями здоровья наравне с остальными ребятами.

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Теги:
площадки, детские площадки, дети, Приднестровье


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