В Кишиневе появится "умный светофор" - как он решит проблему пробок

Постоянные автомобильные пробки изрядно выматывают на прочность автомобилистов в Кишиневе, заторам особенно подвержен перекресток улиц Киевской, Богдан Воевод, Алеку Руссо и Московского проспекта, но в примэрии предложили оригинально решить эту проблему.

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Проблема автомобильных пробок, скапливающихся на перекрестках молдавской столицы с наиболее оживленным автотрафиком, давно испытывает на прочность нервы водителей, вынужденных опаздывать на встречи или на работу даже, если они выехали заблаговременно.

Особенно остро ситуация обстоит с главным перекрестком Рышкановки, где на кругу, соединяющим улицы Алеку Руссо, Богдан Воевод, Киевскую и Московский проспект. Именно здесь формируются наиболее длинные заторы из автомобилей. Проблему частично пытаются решить, выводя в часы-пик на перекрестки регулировщиков из личного состава Патрульной полиции, однако полностью преодолеть заторы это не помогает.

В качестве решения проблемы в примэрии муниципия Кишинев предложили заменить круговое движение на главном перекрестке Рышкановки "умным светофором". В мэрии надеются, что искусственный интеллект, программное обеспечение придут на смену человеческому фактору и позволят наиболее эффективно разгружать главную транспортную развязку одного из самых густонаселенных секторов города. © Photo : Facebook / Ruslan Codreanu Пробки и светофоры: каких изменений ждать водителям Кишинева

Как заявил глава муниципального Управления общественного транспорта и путей сообщения Адриан Болдуреску, установка таких светофоров является довольно рентабельной и выгодной, поскольку позволяет автомобилистам сократить время простаивания в пробках.

Учитывая, что вблизи самого оживленного в плане транспортного потока перекрестка Рышкановки находится много учреждений образования и пешеходных переходов, такой "умный светофор" позволит не создавать дискомфорт при пересечении проезжей части и пешеходам, которых на упомянутых улицах довольно много.

Болдуреску уточнил, что такой светофор может быть установлен на главном перекрестке сектора Рышкановка уже в мае следующего года.

Заместитель председателя Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару заявил корреспонденту Sputnik, что круговое движение на перекрестках проблему пробок в столице не решает, а, наоборот, ее усугубляет. Примером тому может послужить круг на Алеко Руссо — Московский проспект: по статистике правоохранительных органов, ДТП там стали происходить чаще.

"Возьмем, к примеру, круговую развязку на пересечении Московского проспекта, улицы Алеку Руссо, Киевской и Богдан Воевод. Эта развязка построена с очень ограниченным пространством для дислокации этого круга", — заявил Кожокару. © Sputnik / Александр Кряжев Видеофакт: в Кишиневе "взбесился" светофор

Как отметил эксперт, "во-первых, круг должен быть хотя бы в два раза шире, с тем расчетом, чтобы в него вливалось хотя бы три-четыре полосы. А так как там развязка рассчитана всего на две полосы, то водители испытывают неудобство, подолгу "стоят", треплют нервы".

Некоторые круговые развязки были обустроены на перекрестках Кишинева в бытность Дорина Киртоакэ генеральным примаром муниципия. Он утверждал, что именно такая мера приведет к разгрузке наиболее оживленных автомагистралей города, частично позволит решить проблему пробок. По словам целого ряда автомобилистов, все произошло с безобразием до наоборот, пробки стали длиннее, а люди тратят больше времени на простаивание в этих заторах.

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