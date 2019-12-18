Сюрпризы от налоговой: чего ждать гражданам Молдовы в будущем году

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Денежные призы обещает Государственная налоговая служба гражданам Молдовы. Рассчитывать на них смогут обладатели банковских карточек, которые станут победителями налоговой лотереи. Порядок ее проведения накануне утвердило правительство Молдовы.

Предполагается, что лотерея будет проводится в течение всего года и разделена на четыре этапа: с января по март, с апреля по июнь, с июля по сентябрь и с октября по декабрь. По завершению каждого периода налоговая проведет жеребьевку, в результате которой выявит победителя среди граждан, которые осуществляют покупки при помощи банковских карточек.

Размер транзакции должен превышать 30 леев. Налоговая служба предупреждает, что в лотерее не участвуют транзакции, осуществленные из-за границы, а также операции, связанные со снятием денег из банкомата.

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Общий призовой фонд лотереи в будущем году составит один миллион леев. Ожидается, что в рамках каждого этапа будет отобрано 175 победителей, которые получат премии в размере 1000 леев каждая. Кроме того, лотерея предусматривает два специальных выпуска на Пасху и Рождество. К каждому из этих праздников разыграют по 100 премий в размере 1500 леев. Деньги победителям перечислят на банковские карты. Как поясняют в Налоговой службе, лотерея - это один из способов простимулировать вывод экономики из тени.

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