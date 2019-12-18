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Государственная Налоговая Служба

Сюрпризы от налоговой: чего ждать гражданам Молдовы в будущем году

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191218/28581631/syurpriz-nalogovoy-chego-zhdat-grazhdanam-moldova-buduschem-god.html

Добропорядочным молдавским налогоплательщикам нечего опасаться. Наоборот, государство готово их поощрять.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Денежные призы обещает Государственная налоговая служба гражданам Молдовы. Рассчитывать на них смогут обладатели банковских карточек, которые станут победителями налоговой лотереи. Порядок ее проведения накануне утвердило правительство Молдовы.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Жители Молдовы, которые выиграют в лотереях, будут платить налоги

Предполагается, что лотерея будет проводится в течение всего года и разделена на четыре этапа: с января по март, с апреля по июнь, с июля по сентябрь и с октября по декабрь. По завершению каждого периода налоговая проведет жеребьевку, в результате которой выявит победителя среди граждан, которые осуществляют покупки при помощи банковских карточек.

Размер транзакции должен превышать 30 леев. Налоговая служба предупреждает, что в лотерее не участвуют транзакции, осуществленные из-за границы, а также операции, связанные со снятием денег из банкомата.

Правительство Молдовы хочет облагать налогом on-line покупки>>>

Общий призовой фонд лотереи в будущем году составит один миллион леев. Ожидается, что в рамках каждого этапа будет отобрано 175 победителей, которые получат премии в размере 1000 леев каждая. Кроме того, лотерея предусматривает два специальных выпуска на Пасху и Рождество. К каждому из этих праздников разыграют по 100 премий в размере 1500 леев. Деньги победителям перечислят на банковские карты. Как поясняют в Налоговой службе, лотерея - это один из способов простимулировать вывод экономики из тени.

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