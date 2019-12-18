19:16 18 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.26
  • RUB0.28
  • RON4.03
  • UAH0.74
Поиск
Вечерний Кишинев

Изменения в Кишиневе: что ждет водителей в утренние и вечерние часы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
291 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2378/53/23785315.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191218/28583683/Izmeneniya-chisinau-chto-zhdet-voditeley-v-utrennie-i-vechernie-chasy.html

Мэр Кишинева заявил, что в настоящее время внедряется пилотная программа "зеленый коридор", цель которой заключается в оптимизации трафика в час пик на центральных артериях города.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Проблема автомобильных заторов в Кишиневе стоит довольно остро - в утренние и вечерние часы молдавская столица превращается в одну гигантскую пробку. Автомобилисты ратуют за ремонт существующих и строительство новых транспортных развязок, которые бы смогли справиться с последствиями постоянно увеличивающегося числа машин. В столичной администрации предложили один из вариантов решения этой проблемы.

Умный светофор.
© Photo : Facebook / Ruslan Codreanu
В Кишиневе появится "умный светофор" - как он решит проблему пробок

Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан отметил, что оптимизация дорожного движения в столице, особенно в часы пик – приоритет столичной администрации.

По его словам, в настоящее время внедряется пилотная программа "зеленый коридор", цель которой заключается в оптимизации трафика в вечерние и утренние часы на центральных артериях города.

"Программа предполагает включение зеленого сигнала светофора на самых востребованных водителями участках. Вчера такая практика применялась с 16.30 до 20.00 на улице В. Александри и на Хынчешстком шоссе. Сегодня в тестовом режиме эту программу пробуют на улице А. Пушкина и затем на улицах В. Лупу и К. Стере", - добавил Чебан.

Как считает столичный градоначальник, если этот тестовый метод принесет хорошие результаты, то его применят во всех секторах, где регистрируются пробки.

"Сейчас идет процесс формирования рабочей группы совместно с министерством внутренних дел. Планируется обсудить многие аспекты и предложить срочные решения по серии проблем, включая оптимизацию дорожного движения", - отметил Чебан.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Реконструкция - превыше всего: куда переведут сотрудников примэрии Кишинева


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Завершение Года семьи и празднование 660-летия молдавской государственности
Торжественная церемония закрытия года семьи в Молдове: как это было - фото
Северному потоку - 2 быть: строительство не остановят даже санкции США
"Северному потоку - 2" быть: строительство не остановят даже санкции США
Молдова в лидерах по ценовой доступности интернета
Интернет - даже в селе: как преуспела Молдова

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться