Изменения в Кишиневе: что ждет водителей в утренние и вечерние часы

Мэр Кишинева заявил, что в настоящее время внедряется пилотная программа "зеленый коридор", цель которой заключается в оптимизации трафика в час пик на центральных артериях города.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Проблема автомобильных заторов в Кишиневе стоит довольно остро - в утренние и вечерние часы молдавская столица превращается в одну гигантскую пробку. Автомобилисты ратуют за ремонт существующих и строительство новых транспортных развязок, которые бы смогли справиться с последствиями постоянно увеличивающегося числа машин. В столичной администрации предложили один из вариантов решения этой проблемы.

Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан отметил, что оптимизация дорожного движения в столице, особенно в часы пик – приоритет столичной администрации.

По его словам, в настоящее время внедряется пилотная программа "зеленый коридор", цель которой заключается в оптимизации трафика в вечерние и утренние часы на центральных артериях города.

"Программа предполагает включение зеленого сигнала светофора на самых востребованных водителями участках. Вчера такая практика применялась с 16.30 до 20.00 на улице В. Александри и на Хынчешстком шоссе. Сегодня в тестовом режиме эту программу пробуют на улице А. Пушкина и затем на улицах В. Лупу и К. Стере", - добавил Чебан.

Как считает столичный градоначальник, если этот тестовый метод принесет хорошие результаты, то его применят во всех секторах, где регистрируются пробки.

"Сейчас идет процесс формирования рабочей группы совместно с министерством внутренних дел. Планируется обсудить многие аспекты и предложить срочные решения по серии проблем, включая оптимизацию дорожного движения", - отметил Чебан.

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