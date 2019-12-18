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Автоинспекторы предупредили, когда и где намерены фиксировать нарушения ПДД

© CC BY 2.0 / Horia Varlan / A couple of red traffic lights against a blue sky
Общество
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Sputnik Молдова
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Сотрудники правоохранительных органов проведут контрольные мероприятия по соблюдению правил дорожного движения на нескольких участках дорог.

ТИРАСПОЛЬ, 18 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В приднестровском регионе сотрудники автоинспекции проведут контрольные мероприятия по фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Эта операция запланирована на 19 декабря и рассчитана на несколько часов - с 13.30 до 17.00.

"Сотрудники автоинспекции будут фиксировать нарушения правил дорожного движения в пределах нескольких участков дорог", - сообщили в правоохранительном ведомстве приднестровского региона.

Șofer la volan
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Соответствующие действия в этот день будут организованы на трех автодорогах – регионального и международного значения. Это участок дороги Тирасполь – Каменка (М-01), с 1-го по 57-ой километр, Брест – Кишинев – Одесса (М-14), с 907-го по 956-ой километр, а также Тирасполь – Бендеры (Р-09), с 1-го по 8-ой километр.

Как писал Sputnik ранее, в Приднестровье законодательно расширили способы извещения автомобилистов о наложенных штрафах за административное правонарушение. Теперь они смогут получать подобное извещение не только по почте, но и посредством СМС-сообщения, электронного письма или уведомления банка.

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Теги:
правила дорожного движения, несоблюдение, соблюдение, автоинспекция, нарушение ПДД, ПДД, Приднестровье


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