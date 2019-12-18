Автоинспекторы предупредили, когда и где намерены фиксировать нарушения ПДД

ТИРАСПОЛЬ, 18 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В приднестровском регионе сотрудники автоинспекции проведут контрольные мероприятия по фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Эта операция запланирована на 19 декабря и рассчитана на несколько часов - с 13.30 до 17.00.
"Сотрудники автоинспекции будут фиксировать нарушения правил дорожного движения в пределах нескольких участков дорог", - сообщили в правоохранительном ведомстве приднестровского региона.
Как писал Sputnik ранее, в Приднестровье законодательно расширили способы извещения автомобилистов о наложенных штрафах за административное правонарушение. Теперь они смогут получать подобное извещение не только по почте, но и посредством СМС-сообщения, электронного письма или уведомления банка.
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