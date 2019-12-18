Эксклюзив Sputnik: башкан о том, чего удалось достичь Гагаузии за 25 лет

Ирина Влах в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова подвела итоги четверти века с момента образования Гагаузской автономии, и рассказала об успехах, которых удалось достичь.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Уникальный народ, проживающий компактно на своей земле, неповторимые традиции и музыка, особая теплота и душевность при приеме гостей, умение выслушать и посочувствовать невзгодам других и порадоваться успехам, неповторимые пейзажи Буджака, щедрое солнце и такие же люди, и все это – Гагаузская автономия в составе Республики Молдова.

23 декабря автономному территориальному объединению Гагауз Ери (в переводе – гагаузская земля – ред.) исполняется 25 лет. Четверть века становления, преодоления проблем и невзгод, радостей от того, чего удалось достичь за этот период, уверенный взгляд в будущее, которое таит еще более широкие перспективы для развития, для роста благосостояния этого уникального народа, для того, чтобы сделать этот регион Молдовы еще более прекрасным.

В декабре 1994 года парламент Молдовы принял Закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери), наделивший регион с компактным проживанием гагаузов правами автономии. 22 июля 1995 года Вулканештский, Комратский и Чадыр-Лунгский районы стали внутренними районами Гагаузии, однако границы районов изменились после референдума, проведенного в вышеперечисленных селах, а также в соседних Бессарабском и Тараклийском районах.

Накануне юбилея автономии корреспондент Sputnik Молдова встретился с башканом Гагаузии Ириной Влах, чтобы выяснить: как в исторической ретроспективе смотрят в автономии на пройденный за 25 лет путь.

"За это время в автономии выросло несколько поколений. Моя дочка родилась именно в том году, когда принимался Закон об особом правовом статусе Гагаузии. 25 лет – это серьезный срок, это период, когда Гагаузской автономии удалось доказать всему миру, что такое территориальное образование есть, что оно – эффективно. Мы доказали, что люди, проживающие в автономии, сегодня могут говорить о своем комфорте, о том, как идет выстраивание отношений с Кишиневом", - рассказала Влах.

Башкан подчеркнула, что любой временной отрезок, будь то 5 или 10 лет, - это период, за который удалось сделать конкретные шаги по улучшению жизни людей, это – фрагмент истории и шаг вперед.

"За 25 лет Гагаузии удалось сделать большой рывок вперед, выстроить эффективное сотрудничество с Кишиневом. Это – очень важно, поскольку четверть века назад, когда принимали Закон об особом правовом статусе, в этих отношениях было много проблем, не было должного доверия. Принятие закона было длительным и сложным, депутаты парламента РМ часами спорили. Я рада, что удалось найти консенсус в конце декабря 1994 года и принять этот закон", - заявила Влах.

Башкан отметила, что сегодня все жители Гагаузии испытывают двойное чувство гордости от того, что являются жителями своего, особого и многонационального региона республики, и от того, что живут в Молдове, которую любят не меньше, чем свой родной край.

Более того, по утверждению Влах, все минувшие 25 лет были для гагаузского народа годами труда и работы. Главным результатом этих усилий башкан назвала открытость региона к сотрудничеству, к привлечению инвестиций в экономику автономии, к развитию связей с зарубежными партнерами. © Sputnik / Osmatesco Игорь Додон провел встречу с депутатами Народного собрания Гагаузии

"Но, в первую очередь, я благодарна жителям автономии, признательна за их трудолюбие и упорство. Народное собрание Гагаузии 17 декабря приняло бюджет на 2020 год, который превышает один миллиард леев. Это внушительная цифра, еще 4 года назад показатель не превышал отметки в 475 миллионов леев. Это – показатель достижений за минувшие несколько лет", - уточнила собеседница.

Возможность увеличить бюджет автономии вдвое за такие сжатые сроки Влах объяснила упорной и слаженной работой на всех уровнях власти в Гагаузии.

Сегодня все граждане Молдовы, выезжая за рубеж по делам или на отдых, встречая представителей гагаузского народа, говорят одно, простое и емкое слово - "наши", когда при общении узнают, что рядом с ними за границей – гагаузы. Это, наверное, самый главный показатель, индикатор того, как в Молдове уважают автономию, а в Комрате относятся к Кишиневу. И это не может не радовать.

Полностью интервью слушайте в эфире радиостудии Sputnik Молдова 19 декабря в 08.00 (после выпуска новостей).

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