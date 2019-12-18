Подарки к Новому году для учителей: знак внимания или взятка

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Зимние праздники приближаются. Учащиеся готовятся к торжественным мероприятиям, которые традиционно организуют к Новому году и Рождеству в их образовательных учреждениях.
"Этический кодекс дидактического персонала запрещает получение или требование у учеников, их семей, а также родительских ассоциаций материальных ценностей и других благ (деньги, подарки или услуги) вне зависимости от их заявленного назначения; инициирование или организацию сбора с учеников, их семей или родительских ассоциаций денег или других благ", - заявили Sputnik представители Национального антикоррупционного центра (НАЦ).
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Нарушением закона считается и тот факт, что некоторые учителя принимают подарки от родителей и учеников. К слову, даже получение педагогом определенных цветочных букетов может считаться коррупционным действием.
"Согласно части 3 статьи 135 Кодекса об образовании, педагогическому, научно-педагогическому, научному и руководящему персоналу образовательных учреждений запрещено принимать от учащихся, студентов, их семей, а также от родительских общественных организаций деньги или иные блага в какой бы то ни было форме", - добавили в НАЦ.
За нарушение этих положений учитель рискует попасть под санкции и даже быть уволенным.
"Если преподаватели вынуждают учащихся или их родителей собирать деньги, то необходимо обратиться Национальный антикоррупционный центр, позвонив на "Горячую линию" – 080055555 или написав на email secretariat@cna.md", - добавили в НАЦ.
В сентябре этого года офицеры НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали двух учителей столичного экологического колледжа. Педагоги подозреваются в том, что якобы потребовали и получили от нескольких учащихся деньги за успешную сдачу экзаменов.
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