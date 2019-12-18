Подарки к Новому году для учителей: знак внимания или взятка

Национальный антикоррупционный центр уточняет, что любой подарок, предоставленный учителям от учащихся и их родителей, может считаться взяткой.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. Зимние праздники приближаются. Учащиеся готовятся к торжественным мероприятиям, которые традиционно организуют к Новому году и Рождеству в их образовательных учреждениях.

Во многих школах ученики и их родители не отказываются от того, чтобы преподнести подарки преподавателям. Но даже если ценность этих презентов невелика, такой "знак внимания" может считаться взяткой. Поэтому желающим сделать сюрприз учителю нужно быть очень осторожными, так как педагог несет за это ответственность.

"Этический кодекс дидактического персонала запрещает получение или требование у учеников, их семей, а также родительских ассоциаций материальных ценностей и других благ (деньги, подарки или услуги) вне зависимости от их заявленного назначения; инициирование или организацию сбора с учеников, их семей или родительских ассоциаций денег или других благ", - заявили Sputnik представители Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

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Нарушением закона считается и тот факт, что некоторые учителя принимают подарки от родителей и учеников. К слову, даже получение педагогом определенных цветочных букетов может считаться коррупционным действием.

"Согласно части 3 статьи 135 Кодекса об образовании, педагогическому, научно-педагогическому, научному и руководящему персоналу образовательных учреждений запрещено принимать от учащихся, студентов, их семей, а также от родительских общественных организаций деньги или иные блага в какой бы то ни было форме", - добавили в НАЦ.

За нарушение этих положений учитель рискует попасть под санкции и даже быть уволенным.

"Если преподаватели вынуждают учащихся или их родителей собирать деньги, то необходимо обратиться Национальный антикоррупционный центр, позвонив на "Горячую линию" – 080055555 или написав на email secretariat@cna.md", - добавили в НАЦ.

В сентябре этого года офицеры НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали двух учителей столичного экологического колледжа. Педагоги подозреваются в том, что якобы потребовали и получили от нескольких учащихся деньги за успешную сдачу экзаменов.

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