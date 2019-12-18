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Врач в больнице, архивное фото

Грипп в Молдове: от осложнений скончалась 14-летняя девочка

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191218/28586180/gripp-moldova-ot-oslozhneniy-skonchalas-14-letnyaya-devochka.html

За последнюю неделю в республике зарегистрировано пять новых случаев заболевания гриппом. В стране продолжается кампания по вакцинации.

КИШИНЕВ, 18 дек – Sputnik. В районной больнице Кагула от осложнений, вызванных сезонным гриппом A(H3N2), скончалась 14-летняя девочка.

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Случай подтвержден Национальным агентством публичного здоровья. Смерть несовершеннолетней зарегистрирована на прошлой неделе. По данным местных СМИ, девочку положили в кагульскую больницу после того, как она вернулась из поездки в Великобританию.

У пациентки диагностировали острую респираторную инфекцию, дыхательную недостаточность III степени, двустороннюю пневмонию, отказ органов, септический шок, синдром системного воспалительного ответа, грипп A(H3N2).

На данный момент специалисты отмечают слабую интенсивность заболеваемости острыми респираторными инфекциями в сравнении с предыдущей неделей и данными за прошлый год. Врачи сообщают, что с начала зимнего сезона в Молдове гриппом заболели девять человек.

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Кампания по вакцинации в республике продолжается, отметили в Нацагентстве публичного здоровья. Специалисты рекомендуют обращаться к врачу при появлении первых симптомов гриппа.

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Для профилактики простудных заболеваний в зимний период нужно выполнять простые и стандартные действия - хорошо и правильно питаться, проветривать помещения, чтобы изменять температуру воздуха и уменьшать концентрацию вируса, если он есть. Также специалисты рекомендуют по возможности избегать массовых мероприятий.

Тем, кто уже приболел, у кого появилась температура или насморк, не следует геройствовать и "дарить" свой вирус окружающим. Лучше остаться дома и лежать под одеялом.

Специалисты советуют также пополнить запас витаминов в организме — есть фрукты и овощи.

Врачи подчеркивают, что обычно эпидемия простудных заболеваний в республике регистрируется в конце зимы – начале весны.

Профилактика гриппа
© Sputnik /
Профилактика гриппа

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