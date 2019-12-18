Ребята с проблемами со зрением получили в подарок российские учебники

Благотворительную помощь Обществу слепых Приднестровья российские организации оказывают на протяжении многих лет.

ТИРАСПОЛЬ, 18 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровским ребятам-младшеклассникам, страдающим проблемами со зрением, подарили специальные учебники, позволяющие в удобной им форме постигать знания.

Предновогоднюю благотворительную акцию провело приднестровское отделение Общества развития русского исторического просвещения (ОРРИП ) "Двуглавый Орел" совместно с Днестровско-Прутским информационно-аналитическим центром.

Как рассказал корреспонденту Sputnik руководитель Приднестровского отделения ОРРИП, исполнительный директор Днестровско-Прутского центра Игорь Белобородов, Обществу слепых Приднестровья они оказывают помощь систематически на протяжении нескольких лет. На сей раз они передали по 140 учебников для младшеклассников по разным позициям: азбуку со шрифтом Брайля, учебники по геометрии и математике.

"Мы обеспечиваем потребности нескольких городов Приднестровья в подобной учебной литературе. Но самое главное – это помощь долгоиграющая. Ведь по этим книгам будут заниматься не только ребята - нынешние учащиеся младших классов, а еще многие поколения. И это особенно радует", - отметил Белобородов.

Мероприятие прошло при участии молодежного движения "Звезда" и организационной поддержке посольства Российской Федерации, а также представительства Россотрудничества в Республике Молдова.

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