21:27 18 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.26
  • USD17.26
  • RUB0.28
  • RON4.03
  • UAH0.74
Поиск
Чтение книг по системе Брайля

Ребята с проблемами со зрением получили в подарок российские учебники

© Sputnik / В. Калинин
Общество
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/487/74/4877425.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20191218/28586941/rebyata-stradayuschie-problemoy-so-zreniem-poluchili-v-podarok-rossiyskie-uchebniki.html

Благотворительную помощь Обществу слепых Приднестровья российские организации оказывают на протяжении многих лет.

ТИРАСПОЛЬ, 18 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровским ребятам-младшеклассникам, страдающим проблемами со зрением, подарили специальные учебники, позволяющие в удобной им форме постигать знания. 

Михаил Лупашко
© Sputnik / Miroslav Rotari
Лупашко: Россия готова финансово помочь музею Пушкина в Кишиневе
Предновогоднюю благотворительную акцию провело приднестровское отделение Общества развития русского исторического просвещения (ОРРИП ) "Двуглавый Орел" совместно с Днестровско-Прутским информационно-аналитическим центром.

Как рассказал корреспонденту Sputnik руководитель Приднестровского отделения ОРРИП, исполнительный директор Днестровско-Прутского центра Игорь Белобородов, Обществу слепых Приднестровья они оказывают помощь систематически на протяжении нескольких лет. На сей раз они передали по 140 учебников для младшеклассников по разным позициям: азбуку со шрифтом Брайля, учебники по геометрии и математике.

"Мы обеспечиваем потребности нескольких городов Приднестровья в подобной учебной литературе. Но самое главное – это помощь долгоиграющая. Ведь по этим книгам будут заниматься не только ребята - нынешние учащиеся младших классов, а еще многие поколения. И это особенно радует", - отметил Белобородов.

Мероприятие прошло при участии молодежного движения "Звезда" и организационной поддержке посольства Российской Федерации, а также представительства Россотрудничества в Республике Молдова.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

В стране глухих: или как живут люди с нарушением слуха
Россотрудничеству в Молдове 10 лет: какие еще новые проекты готовит РЦНК
Теги:
зрение, "Общество слепых Приднестровья", слепой, Общество слепых, помощь, бесплатные учебники, учебники, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Награждение лучших спортсменов и тренеров Молдовы 2019 года
"Гала молдавского спорта": как награждали лучших спортсменов и тренеров - фото
НАТО готовится к масштабному конфликту. Быть ли войне?
Страны НАТО наращивают расходы на оборону, готовясь к масштабному конфликту
Молдова в лидерах по ценовой доступности интернета
Интернет - даже в селе: как преуспела Молдова

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться