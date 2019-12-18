Некоторые молдавские таможенные КПП скоро будет не узнать - подробности

В Молдове планируется модернизировать и переоборудовать сразу три наиболее загруженных таможенных контрольно-пропускных пункта на границе с Румынией.

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Таможенная служба республики обнародовала проект по модернизации трех контрольно-пропускных пунктов на границе с Румынией - "Скулень", "Леушень-Албица" и "Джурджулешть".

Именно эти КПП являются наиболее загруженными на молдавско-румынском отрезке границы, за год их пересекает наибольшее число автотранспортных средств.

Представители руководства Таможенной службы республики встретились в среду с советником Евросоюза по вопросам таможенной налоговой политики Розарио Бласио, а также с сотрудниками посольства Румынии в Кишиневе и Регионального бюро по таможенному взаимодействию (город Яссы).

С заграничными партнерами представители профильного ведомства Молдовы детально обсудили проект по модернизации таможенных КПП на границе с Румынией и, соответственно, с единым пространством Европейского Союза.

Проект, который будет внедряться в течение трех лет и завершится 1 июля 2022 года, предусматривает: увеличение числа полос контроля на КПП, восстановление подъездных путей к ним, модернизацию платформ по проверке автотранспорта, оснащение всех КПП современным оборудованием, системами сканирования багажа.

Наибольшие инвестиции в рамках внедрения проекта (около 70 процентов) будут выделены для КПП "Скулень". После модернизации на этом таможенном пропускном пункте будет 16 полос контроля, оборудованы современные помещения для досмотра багажа.

Всего на переоборудование и модернизацию трех КПП на границе с Румынией потратят 5 миллионов евро, из которых 1,78 миллиона выделит правительство Молдовы, а 3,21 миллиона составит грант, предоставленный кабмину республики Европейским Союзом.

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