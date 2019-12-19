Хаос с парковками в Кишиневе продолжается - кадры, заставляющие задуматься

Отсутствие парковок в молдавской столице приводит к шокирующим случаям - автомобили паркую прямо на пешеходных переходах так, что люди вынуждены чуть ли не перепрыгивать через них.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. В последние месяцы на ряде центральных улиц Кишинева складывается ситуация, при которой пешеходы должны чуть ли не учиться летать для того, чтобы пересечь проезжую часть без вреда для жизни и здоровья.

Автолюбители паркуют свои машины так, что для пешеходов фактически не остается места, причем не пугает владельцев транспорта и то, что они нарушают закон, перегораживая переходы и оставляя "стальных коней" под соответствующими дорожными знаками.

Наиболее плачевная ситуация с припаркованным повсюду частным автотранспортом сложилась на улице Измаильской, расположенной недалеко от Центрального рынка и автовокзала. То, что происходит там и вовсе можно назвать транспортным коллапсом.

Машины оставляют даже на тех небольших участках, которые предназначены для перехода людей через дорогу. Некоторые автовладельцы не стесняются парковать машины прямо на "зебре", особо не задумываясь о том, как человек должен пересечь дорогу.

Пользователи социальных сетей выложили фотографии транспортного хаоса, сложившегося на одном из участков Измаильской улицы. Это изображение - как диагноз, как свидетельство того, что проблемы развязок и парковок в городе просто вопят.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK